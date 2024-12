Les romans en lice pour le Prix des lectrices et des lecteurs 2024

Les ouvrages en compétition ont été soigneusement sélectionnés par les bibliothécaires, parmi les premières parutions de la rentrée littéraire. Le vote est accessible sur le site, ainsi que dans les 30 bibliothèques partenaires du projet. Les romans en lice pour cette édition sont :

Terres promises de Bénédicte Dupré La Tour (Éditions du Panseur)

Le juif rouge de Stéphane Guisti (Seghers)

Du verre entre les doigts d'Alix Lerasle (Le Castor Astral)

Après ça d'Eliot Ruffel (Éditions de l'Olivier)

L'Appelé de Guillaume Viry (Éditions du Canoë)

Le Prix sera remis lors du Festival du livre de Paris le samedi 12 avril 2025 à 14 heures, dans l'espace Agora du Grand Palais, par Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris en charge de la culture et de la ville du quart d’heure.

Chaque année, des usagers des bibliothèques parisiennes sont invités à devenir membres du jury, avec pour mission de lire et départager les premiers romans sélectionnés par les bibliothécaires.

Cette année encore, le jury sera animé par Catherine Pont-Humbert, journaliste littéraire, et soutenu par les librairies indépendantes membres de l'association Paris Librairies : Les Traversées (5e), La Plume vagabonde (10e) et L’Attrape-Cœurs (18e). L'objectif est de promouvoir la rencontre entre le public et les auteurs de la jeune création, tout en donnant une visibilité à des primo-romanciers.

Comme le souligne Carine Rolland,

Ce Prix est une véritable aventure collective, et je me réjouis que les lecteurs et lectrices des bibliothèques de la Ville puissent à nouveau en faire l’expérience cette année, en partant à la découverte de cinq premiers romans et de leurs auteurs et autrices ! Créer les conditions de la rencontre entre des artistes et leurs publics autour de professionnels de la chaîne du livre, inviter chacune et chacun à partager son goût pour la lecture et ses émotions littéraires, donner de la visibilité à des primo-romanciers de talent, telles sont les ambitions de ce Prix.