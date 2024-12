La BnF appelle au mécénat pour acquérir des manuscrits de Proust

Depuis quelques semaines, la Bibliothèque nationale de France convoite un Fonds Marcel Proust, constitué par les héritiers de l'auteur de La Recherche, qui comprend plusieurs pièces exceptionnelles. On y trouverait notamment des manuscrits, des textes remontant à l'enfance et à l'adolescence de l'écrivain, et même des dessins ou le contrat signé avec Gallimard pour Du côté de chez Swann...

Ce Fonds Marcel Proust s'étend ainsi sur 10 classeurs, 1 boîte et 1 portefeuille, ayant fait l'objet d'un inventaire général prenant la forme d'une liste de 901 numéros, eux-mêmes divisés en 11 lots.

La Bibliothèque nationale de France fait appel au mécénat d'entreprise pour deux lots en particulier, les numéros 4 et 5.

Le premier renferme des poèmes de Marcel Proust (1871-1922) de différentes périodes, dont certains ont été envoyés à Reynaldo Hahn [compositeur et principal compagnon de Proust, NdR], et le second des travaux consacré à l'écrivain britannique John Ruskin (1819-1900), dont l'oeuvre fut découverte en 1899 par Proust, qui se lança ensuite dans une étude étalée sur plusieurs années.

L'œuvre proustienne en majesté

Considéré comme « présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national », ce fonds « est celui d'un des écrivains les plus marquants de la littérature, dont l'œuvre constitue un jalon majeur dans l'histoire du roman mondial et plus spécifiquement de la langue française qu'il a profondément enrichie et renouvelée », note la commission consultative des trésors nationaux.

« L'acquisition de ces lots, en s'inscrivant dans le contexte de réunion progressive de l'ensemble du Fonds Marcel Proust avec celui déjà conservé par la BnF, à travers plusieurs opérations d'acquisitions, marquerait ainsi une nouvelle étape dans la riche histoire de la réception de l'œuvre proustienne, depuis la mort de l'écrivain en 1922 jusqu'à la patrimonialisation de ses manuscrits, et constituerait, dès lors, un enrichissement considérable pour les collections nationales », relève encore la commission.

Bien évidemment, le mécénat effectué dans le cadre de cet appel permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

L'appel est accessible à cette adresse.

