À l'approche de Noël, Inoxtag décroche un “hotte” d'or 

Les fêtes de Noël approchant, La femme de ménage (traduction Karine Forestier), de Freida McFaden, monte à la deuxième place, avec 31.085 ventes. Le succès ne faiblit pas pour l'autrice, qui place également un autre de ses ouvrages, Les secrets de la femme de ménage (traduction Karine Forestier), en cinquième position, avec 21.857 exemplaires vendus. L'Américaine conserve ses places dans le top 10 sans faillir.

Houris de Kamel Daoud, récompensé par le prix Goncourt 2024, se maintient sur le podium, avec une troisième place et 26.597 ventes réalisées. Les polémiques demeurent, le succès commercial aussi.

Les aventures de Lucky Luke, d'après Morris, Tome 11 : Un cow-boy sous pression, de Achdé et Jul conserve une place de choix dans le top 10 des meilleures ventes. Avec 24.234 exemplaires écoulés, l'intrépide cow-boy se maintient en quatrième position.

Ce que je cherche, de Jordan Bardella, chute légèrement, et se retrouve désormais en sixième position avec 21.462 ventes. La librairie des livres interdits de Marc Lévy est septième, avec 18.155 exemplaires écoulés.

13 à table ! Le recueil solidaire au profit des Restos du Cœur se place en huitième position avec 17.566 ventes. Cette initiative, qui soutient les plus démunis, attire un large public en cette période de fêtes, renforçant l'élan de solidarité autour de l’opération. Le titre a été écrit par un collectif réunissant Sandrine Collette, Lorraine Fouchet, Karine Giebel et Raphaëlle Giordano.

Pour fermer la marche, Blake et Mortimer, Tome 30 : Signe Olrik, conserve sa place dans le top 10 en neuvième position, avec 15.842 exemplaires vendus. Mortelle Adèle de Mr tan et Diane Le Feyer qui, après avoir gagné deux places, atteint la dixième position avec 14.957 ventes, avec Sur les traces du Croquepotesort.

Le moment tant attendu : celui où l'on scrute les plus belles réussites, mais aussi les plus grandes déceptions. À l’occasion de la sortie du film Vaiana 2, Hachette a publié un album grand format retraçant l’histoire du film. Ce dernier grimpe de 117 places pour atteindre la 69e position, un véritable succès familial.

La déception de la semaine : Dragon Ball - Full Color : L'enfance de Goku, Tome 06, d'Akira Toriyama, enregistre une chute de 140 places...



La période des fêtes approche, et les ventes de livres connaissent une forte croissance. En volume, les ventes sont passées de 5,608 millions à 7,351 millions d'exemplaires, soit une augmentation de 31 %. Le chiffre d'affaires suit cette dynamique, passant de 76,67 millions d'euros à 102,91 millions d'euros, avec une progression de 34 %.

