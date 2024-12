“Les patrimoines” : temps forts de la 9e édition des Nuits de la lecture

Cette 9e édition s’articulera autour du thème des patrimoines pourun voyage à travers le patrimoine dans toutes ses dimensions : des monuments et oeuvres d’art aux coutumes et savoir-faire, en passant par le patrimoine plus intime, celui des souvenirs et des récits familiaux.

Après Marie Darrieussecq en 2023, la philosophe Claire Marin et le chorégraphe Angelin Preljocaj en 2024, ce sont l'écrivaine Maylis de Kerangal et le journaliste Stéphane Bern qui porteront cette édition.

Au cours de quatre jours et quatre nuits exceptionnels, c’est dans un esprit créatif et de partage, que des milliers d’événements seront programmés partout en France et au-delà des frontières. Ce grand rendez-vous culturel de la rentrée, ponctué de temps forts, sera l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies.

Mais aussi dans des écoles, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

Lors de l'édition précédente, ce sont près de 8 500 événements dans 4 000 lieux qui ont été organisés rassemblant un public toujours plus nombreux autour du plaisir de lire et du partage de la lecture.

À l’occasion de cette édition, le CNL s’associe avec le Centre des monuments nationaux (CMN), Paris Musées et la Demeure Historique pour favoriser l’organisation d’événements littéraires dans les plus beaux sites patrimoniaux.

Les Nuits de la lecture seront inaugurées à la Cité de l'architecture et du patrimoine, le jeudi 23 janvier, en présence de Stéphane Bern. Au cours du week-end, un marathon de lecture de l'œuvre d'Émile Zola sera proposé dans la galerie des moulages en écho à l’exposition sur les Grands Magasins qui vient d'ouvrir, ponctué de lectures par des personnalités du monde de l'architecture. Ce même soir, une visite-conférence L'Arc de triomphe vu par Victor Hugo fera découvrir l'emblématique monument sous un angle poétique.

Le vendredi 24 janvier, le Centre national du livre organisera en ces murs un karaoké littéraire avec Maylis de Kerangal, marraine de la manifestation, entourée d’autres auteurs et autrices, qui promet une soirée animée ! On la retrouvera le samedi soir à la Conciergerie avec des lectures du montage de textes proposé par le CNL.

Partout en France, les lieux culturels et artistiques donneront rendez-vous au public pour célébrer, à travers des animations, la lecture sous toutes ses formes comme au :

- Lieu unique à Nantes avec un atelier sonore mêlant patrimoine naturel et science fiction

- Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque avec la restitution de résidence de l'écrivain Arno Bertina sous forme de spectacles et de lectures

- Cri du Port à Marseille en mettant à l'honneur l'oeuvre de l'écrivain amérivain James Baldwin

- la librairie La Procure à Lyon avec une rencontre avec l’architecte Anne Vanrapenbusch, créatrice de Illustration du Patrimoine qui propose des reproductions de grands édifices

Et bien d'autres encore, à découvrir dans les temps forts présentés ci-dessous :

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com