Le poète-mathématicien Jacques Roubaud est mort

Jacques Roubaud, né le 5 décembre 1932 à Caluire-et-Cuire (Rhône), est une figure importante de la poésie contemporaine et un mathématicien reconnu. Membre emblématique de l'Oulipo, le collectif littéraire explorant l'écriture à contraintes, il a su tordre les liens entre mathématiques et poésie, développant une œuvre prolifique qui s'étend sur la prose, la poésie, les essais et l'autobiographie.

Sa passion pour les formes fixes et les contraintes l'a conduit à innover dans la poésie, notamment avec des créations originales telles que le trident, une forme poétique encore plus concise que le haïku, ou les structures fondées sur des permutations mathématiques, telles que la joséfine et la mongine.

Fils d'instituteurs résistants, dès son jeune âge, il s’illustre par sa passion pour la poésie et les formes classiques, comme le sonnet et la sextine. Son parcours académique se distingue par une grande affinité pour les mathématiques.

Agrégé de mathématiques et docteur en littérature, il enseigne cette discipline à l'Université de Rennes dès 1958, avant de devenir professeur à l’Université Paris-Nanterre de 1970 à 1991.

Il a défini sa poésie comme « issue de la rencontre entre Mémoire et Nombre », un concept qui traduit la fusion de ses deux passions. Son œuvre littéraire a été saluée par plusieurs distinctions prestigieuses, dont le Grand Prix national de la poésie en 1990 et le Grand Prix de littérature Paul-Morand de l’Académie française en 2008.

En 2021, il reçoit le Prix de poésie de l'Académie Goncourt pour l'ensemble de son œuvre. L’éditeur Gallimard publie en 2016 une anthologie personnelle de ses poèmes, Je suis un crabe ponctuel (1967-2014), qui retrace près de cinq décennies de création poétique.

Dans sa riche oeuvre, on trouve par ailleurs la série des « pseudo-romans » autour du personnage de « la Belle Hortense », jusqu'aux poèmes pour enfants, qui explorent la créativité et les formes poétiques de manière ludique.

Hervé Le Tellier, un autre membre de l'OuLiPo, a notamment rendu hommage au poète en publiant un poème sur X :

Parmi les autres hommages rendus au mathématicien, on peut citer celui de l'équipe des éditions du Tripode : « Jacques Roubaud a pris son dernier bus, nous lui souhaitons un beau voyage. Il était de ceux qui n’oubliaient jamais de remercier, surtout les plus jeunes. Comme ces trente étudiants qui avaient inventé les 7 couvertures de son Ode à la ligne 29 des autobus parisiens. Comme ces 20 artistes qui avaient dessiné les 4 couvertures de son Tokyo infra-ordinaire. Et comme les gamins que nous étions à l’époque et à qui cet immense écrivain avait donné en riant sa confiance. C’est à nous de le remercier, pour tout, et notamment pour Le grand incendie de Londres, qui est peut-être le plus grand roman de la littérature française contemporaine. Roubaud, c’est un grand voyage, un voyage éternel. »

Ou encore celui de Pierre Ménard, qui passe par les mots mêmes de Jacques Roubaud : « Quand ta mort sera finie, et elle finira parce qu'elle parle. Quand ta mort sera finie. et elle finira. Comme toute mort. Comme tout. Quand ta mort sera finie. Je serai mort. »

Crédits photo : Ji-Elle (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com