Les Éphémères d'Andrew O'Hagan : “Une magnifique illustration de l'amitié

Accompagné de Jacky Flenoir, responsable rayon littérature librairie Calligrammes à la Rochelle et libraire depuis une trentaine d'années, nous découvrons aujourd'hui Les Éphémères Andrew O’Hagan (trad. : Céline Schwaller) paru aux éditions Métailié, premier roman de cet écrivain écossais que propose la maison.

« C’est un roman qui évoque la jeunesse, la fin de l’adolescence, le passage dans l’âge adulte, mais aussi l’insolence de cette période de la vie », nous assure le libraire, conquis.

Le récit débute à l’été 1986 en Écosse, où James et Tully, deux jeunes hommes issus de la classe ouvrière se lient d’une amitié intense fondée sur trois passions : la musique, le cinéma et le goût de la rébellion.

Un humour fantastique

« Ils entreprennent alors un voyage mémorable à Manchester pour assister à un festival de musique, une expérience qui marque la fin de leur adolescence et le début de leur vie adulte. » Dans cette époque et cette Écosse marquées par le thatchérisme et les tensions sociales s’amorce un voyage initiatique, entre discussions enflammées et découvertes culturelles.

« Il y a cette promesse que leurs passions résisteront au temps, et malgré le contexte, c’est un roman extrêmement drôle, qui fait un bien fou. Parce que l’exaltation de la jeunesse, racontée avec le style d’Andrew O’Hagan, cela donne quelque chose de fantastique. »

Les Éphémères se déroule cependant en deux parties, la seconde intervenant 30 ans plus tard, en 2017 : « Les chemins de James et Tully ont divergé, mais l’amitié est demeurée intacte. James est devenu écrivain, tandis que Tully est professeur à Glasgow… », poursuit Jacky Flenoir.

Car intervient une véritable mise à l’épreuve de ce lien qui les unit : jusqu’à quel point une amitié résistera-t-elle ? « C’est une définition magnifique de l’amitié, et sa mise en scène nous renvoie à ce nous sommes, nous-mêmes, en interrogeant : serais-je capable d’aller jusque-là ? »

Et chance extraordinaire pour les habitants de La Rochelle : Andrew sera présent ce 20 janvier 2025 à la librairie pour une rencontre extraordinaire. Retrouvez en attendant notre émission en podcast ci-dessous :

Andrew O'Hagan, né en 1968 à Glasgow, est un écrivain écossais de renom, reconnu pour ses contributions significatives à la littérature contemporaine. Issu d'une famille catholique irlandaise, il a grandi à Kilwinning, dans le North Ayrshire. Après des études d'anglais à l'Université de Strathclyde, il a débuté sa carrière en tant que rédacteur pour la London Review of Books, où il a travaillé pendant quatre ans.

En 1995, il publia son premier ouvrage, The Missing, explorant les vies des personnes disparues en Grande-Bretagne et l'impact sur leurs familles. Ce livre fut salué par la critique et figura sur les listes de plusieurs prix littéraires. Son premier roman, Our Fathers, parut en 1999 avec une nomination pour le Booker Prize et le Whitbread First Novel Award – il remporta le Winifred Holtby Memorial Prize.

En 2003, son roman Personality a remporté le James Tait Black Memorial Prize. En 2006, Be Near Me a été publié et a remporté le Los Angeles Times Book Prize en 2007.

En 2020, O'Hagan a publié Mayflies, (Les Éphémères) qui fut salué par le Christopher Isherwood Prize et a été adapté en une mini-série télévisée diffusée sur la BBC en décembre 2022. Son œuvre la plus récente, Caledonian Road, est parue en 2024 chez Faber.

En plus de ses romans, O'Hagan est un essayiste prolifique, contribuant régulièrement à des publications telles que la London Review of Books et The New Yorker. Il est également membre de la Royal Society of Literature.

