Vies et morts de Sophie Blind, quand l'émancipation se rêve

Trop souvent définie à travers les autres, pas assez pour elle-même, elle cherche à se libérer de ses chaînes. Celles de son passé familial, de la guerre, de la Shoah. Celles de son mari despotique, celles des pressions sociales. Et ce, pour trouver son chemin, entre rêve et réalité.

Dans ce roman, nous suivons la vie de cette femme, dont la vie semble être une quête constante de réinvention. Elle se confronte alors à l’héritage d’une famille marquée par les traumatismes historiques et sociaux. Divorcer devient pour elle un acte d’émancipation, un geste radical pour s’extraire de tout ce qui la contraint. Mais ce processus de rupture n’est pas simple : il est traversé par des rêves, des mirages, des retours en arrière, un peu comme si Sophie, dans sa volonté de liberté, se trouvait prise dans un rêve éveillé.

Ce kaléidoscope de vies et de morts — entre la réalité de son existence et l’imaginaire qui la nourrit — prend une forme originale, faisant de Sophie une héroïne à la fois ancrée dans son époque et transcendée par son désir d’échapper à toute forme d’enfermement.

Ces deux lieux, de la rêverie et du réel, invitent le lecteur à questionner les structures qui le conditionnent, entre la poésie et la réflexion philosophique. À travers cette figure est restituée la richesse intérieure d’une femme qui, tout en se battant contre l’oppression sociale et historique, parvient à rêver d’une émancipation radicale.

Susan Taubes, née à Budapest en 1928, émigre aux États-Unis avec son père en 1939. Elle se marie en 1949 avec le sociologue de la religion Jacob Taubes. Philosophe de formation, elle rédige une thèse sur Simone Weil, The Absent God.

Elle se suicide en 1969, peu après la publication de Vies et morts de Sophie Blind, laissant derrière elle un roman inédit, Lament for Julia, recommandé par Samuel Beckett et publié aux Éditions de Minuit.

