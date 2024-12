Pays de la Loire : Madame Morançais, “renoncez à votre projet de budget 2025

À l'attention de Mme Morançais, Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire.

À l’attention de l’ensemble des conseillères et conseillers de la région des Pays de la Loire,

Madame La Présidente,

Ce 5 décembre est un jour de mouvement national pour la défense des services publics. Nous considérons en effet que les services publics sont un bien précieux, un trésor à défendre, un ciment pour notre société qui aujourd’hui a besoin d’union plus que de division.

Les secteurs que nous représentons sont des secteurs où l’on rend des services aux publics, où nous créons du lien.

Nous œuvrons dans les secteurs du sport, de la vie associative, de l’égalité femme/homme, de la culture, de la lutte contre les violences faites aux femmes, de l’environnement, de l’éducation populaire, de l'insertion et de l'emploi des jeunes, des solidarités, de la santé, de l’audiovisuel, de l’agriculture...

Nous sommes présent·es sur l’ensemble du territoire des Pays de La Loire, nous offrons des services de qualité à l’ensemble de sa population, veillant à l’équité territoriale. Nous sommes des fédérations, des associations, des syndicats de salarié·es, d’employeurs et d’indépendant·es, des organisations professionnelles, nous avons en commun la passion de nos métiers et nous pouvons témoigner chaque jour de la nécessité qu’ils représentent pour l'ensemble de la population de notre territoire.

À LIRE - Libraires, éditeurs, festivals : en Pays de la Loire, l'inquiétude gagne

Vous avez annoncé une baisse des financements à nos secteurs. Aucune consultation n’a eu lieu malgré des partenariats de travail datant parfois de plusieurs décennies avec les services de la Région. Face à la brutalité de cette décision, vous nous trouvez aujourd’hui mobilisé·es devant l’hôtel de région pour vous faire cette adresse solennelle :

« Madame la Présidente de région : renoncez à votre projet de budget 2025 ».

Les conséquences du budget que vous annoncez seront désastreuses pour l’ensemble de la région des Pays de la Loire. Celle-ci deviendra à très court terme une région où les clubs sportifs n’arriveront plus à maintenir leurs offres de cours, où les festivals disparaîtront, où les élèves des lycées renonceront à des sorties scolaires, où les jeunes ne seront plus accompagné·es dans leur vie d’actif·ives par les missions locales, où le planning familial se verra dans l’obligation de diminuer ses permanences d'accueil, où les lieux d’art et de création fermeront leurs portes, où l’accès à la culture en milieu rural disparaîtra, où les créatrices et créateurs partiront, où les étudiants et étudiantes n’auront plus de quoi se nourrir, où les jeunes diplômé·es ne resteront pas, où les violences sexistes et sexuelles augmenteront, où les inégalités seront accrues, où de nombreuses personnes se retrouveront sans travail, où les librairies fermeront, où les musiciens et musiciennes ne joueront plus, où des salarié·es déjà précaires le seront encore plus, où le tourisme décroîtra, où l’accès aux loisirs et aux découvertes culturelles seront réservés à une classe sociale plus favorisée, où le lien social et la solidarité disparaîtront, où certains droits humains fondamentaux seront mis à mal (droits culturels, au soin, à l’éducation, à l’information…).

La liste est longue, Madame la Présidente, elle continue chaque jour de s’allonger, nous commençons tout juste à mesurer l’ampleur du désastre. Nous vous demandons de le prendre en considération.

Nous vous demandons aussi, Madame la Présidente, de bien mesurer que les conséquences des coupes budgétaires annoncées se sentiront dans les années à venir et ce de manière durable. Construire et faire grandir toutes ces initiatives, qui seront ici détruites, a mis de nombreuses années. Si vous persistez dans votre projet, vous en porterez le poids politique.

Nous faisons également cette adresse solennelle à l’ensemble des conseiller·ères régionaux tous groupes confondus :

« Ne votez pas le projet de budget 2025 ».

Ne votez pas pour faire de notre région un territoire où les initiatives que vous louez quand vous occupez la position d’élu·e local·e seront anéanties par le Conseil Régional.

À LIRE - Subventionner la culture, gabegie ou levier de croissance ?

Madame la Présidente, vous avez à de nombreuses reprises exprimé votre fierté pour l’attractivité des Pays de la Loire. Votre projet de budget entraînera immédiatement une perte de plusieurs milliers d’emplois et une chute de l’attractivité y compris économique de notre région.

Madame la Présidente, peut-être n’avez-vous pas pu prendre la mesure de la catastrophe que cela signifierait pour la santé sociale, économique et démocratique de nos territoires ?

Il n’est pas encore trop tard. Nous vous invitons à retirer purement et simplement ce projet et à vous réorienter vers un refinancement ambitieux de l’ensemble des secteurs ciblés pour faire de notre région un territoire de liens et de dynamisme.

Les signataires :

ACID, Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion

Carrefour des Festivals, Association nationale des festivals de cinéma

FACC, Fédération de l’Action Culturelle Cinématographique

GNCR, Groupement National des Cinémas de Recherche

Grue. Fédération des Arts de Rue.

Synavi. Syndicat National des arts vivants.

SFA-CGT. Syndicat Français des Artistes.

SCC. Syndicat des Cirques de Création.

SN3M-FO.

SMA. Syndicat des Musiques Actuelles.

SNAP-CGT. Syndicat National des Artistes Plasticiens.

SYNPTAC-CGT. Syndicat National des Professionnel.les du Théâtre et des Activités Culturelles

SNAM-CGT. Syndicat national des artistes musiciens et enseignants

SPIAC-CGT. Syndicat des Professionnel·les des Industrie de l'Audiovisuel et du Cinéma

SNSP. Syndicat national des scènes publiques

SYNDEAC. Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

PROFEDIM. Syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique

SNEAD - CGT. Syndicat national des écoles d’art et de design

FRAP. Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire

OPALE. Pôle ressources culture et ESS

Confédération Paysanne Pays de La Loire. Syndicat pour une agriculture paysanne

UFISC - Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles

CGT Educ'pop'44. Syndicat du secteur de l'éducation populaire.

ANCI, Association Nationale des Cinémas Itinérants

CITI Centre International pour les Théâtres Itinérants

Fédération Pays-de-la-Loire du Planning Familial

Zone Franche, le réseau des Musiques du Monde

ASSO - Solidaires 44/85 - Syndicat des salarié.es du secteur associatif

Coll.LIBRIS. Collectif d’éditeurs et d’éditrices en Pays de la Loire

Pol-n. Lieu intermédiaire nantais et collectif d'associations

Photographie : manifestation pour la défense du service public, le 5 décembre 2024 à Nantes (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com