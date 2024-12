L'amour en fuite au Bonheur des livres

Jean-Pierre Montal, récemment récompensé par le Prix des Deux-Magots pour La Face Nord (Éd. Séguier), nous plonge dans l’histoire d’une rencontre. Un homme quinquagénaire et une femme de vingt ans son aînée, unis par leur passion commune pour le film Elle et lui de Leo McCarey. À travers cette passion commune, les liens se tissent, un regard sur leur relation qui se déploie autour.

Un homme rencontre une femme à la sortie d'une séance d'Elle et lui, le chef-d'oeuvre de Leo McCarey. Ils se mettent à discuter de leur passion pour ce film. C'est le point de départ d'une histoire d'amour à la fois évidente et intense. Mais elle a soixante-douze ans, et lui, quarante-huit. Peut-on ignorer un tel fossé ? Est-il possible de tout recommencer ? Leur histoire va les plonger dans la spirale du temps et des souvenirs.

Le Paris d'aujourd'hui ouvrira un passage vers la Vienne d'autres époques, de l'immédiate après-guerre aux années 1970. Portée par une écriture sensible et ciselée qui traque obsessionnellement le mot de trop, La Face nord explore les frontières indécises de nos vies parallèles, vécues ou rêvées. En conteur virtuose, Jean-Pierre Montai signe un roman d'une beauté troublante où le grain du réel se mêle au flou des sentiments. — Résumé de l'éditeur de La Face Nord

Les complications de l’amour et de l’âge s’invitent aussi dans le roman de Bernard Comment, La Ferme du Paradis (Éd. Albin Michel), où le protagoniste tombe sous le charme, quant à lui, d’une femme plus jeune. Ce coup de foudre amorce une fugue romanesque radicale, mêlant passion et questionnements sur les frontières et les valeurs d’une époque.

Robert rencontre Camille, un soir de pluie d'été. Elle l'arrache à sa routine, et à ses fantômes. Ils quittent Paris, descendent vers le Sud où la jeune femme va faire sa saison de maître-nageuse. Ils voudraient s'échapper, oublier, mais le passé remonte, par strates. Derrière Camille se profilent plusieurs femmes de sa famille, qui ont chacune vécu des drames de frontière et d'identité, entre la France et la Suisse.

Ca se passe demain. Ca s'est passé hier. L'Histoire est une spirale, les événements reviennent, mais pas à la même place. Imprégné par les lieux, l'auteur écrit un roman en constant mouvement (Paris, le sud de la France entre Nice et Marseille, le Doubs, l'Ajoie, et enfin le lac Léman). Un roman de fuites, de passages, sur fond d'intolérance. Et avant tout, un roman d'amour. — résumé

Une exploration littéraire de l’amour dans ses multiples formes, avec pour fil conducteur la fuite. Les deux invités, également éditeurs, apporteront au débat une perspective enrichissante de par leur parcours. Claire Chazal se penchera sur l’évolution de la littérature, le regard qu’elle porte sur la société et ce Bonheur des livres qu’ils partagent avec leurs lecteurs.

