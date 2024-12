Le Prix Chateaubriand 2024 couronne Marie-Antoinette 

Créé en 1987 par le Département des Hauts-de-Seine, le Prix Chateaubriand récompense une œuvre de recherche historique ou d’histoire littéraire centrée sur la période où vécut Chateaubriand, c’est-à-dire du siècle des Lumières jusqu’au milieu du XIXe siècle. Les ouvrages primés abordent des thématiques directement ou indirectement liées aux sujets traités dans ses romans, essais, discours et articles.

Doté de 8000 euros par le Département des Hauts-de-Seine, le prix est attribué après une sélection effectuée par un comité de lecture, composé de cinq membres, qui propose des titres au jury, lequel peut en ajouter d’autres à sa discrétion.

Les membres du comité de lecture étaient M. Bernard Degout (ancien directeur de la Maison de Chateaubriand), Mme Samantha Caretti (docteur en littérature, professeur de Lettres Modernes), M. Bruno Centorame (historien), Mme Marie-Bénédicte Diethelm (docteur en droit et en littérature), M. Pascal Simonetti (historien), M. Olivier Tort (maître de conférences en Histoire contemporaine à l’Université d’Artois).

Le jury, présidé par Xavier Darcos (Chancelier de l’Institut de France, Président du jury du Prix Chateaubriand), est aussi composé de Lucien Bély (Membre de l’Institut, Professeur d’Histoire moderne à l’Université Paris IV), Guy Berger (Président d’honneur de la Société Chateaubriand), Jean-Louis Bourlanges (Homme politique et essayiste), Jean-Claude Casanova (Membre de l’Institut, Directeur de Commentaire), Benedetta Craveri d’Aboville (Membre de l’Académie nationale dei Lincei), Monique Cottret (Professeur émérite d’histoire moderne à l’Université Paris X-Nanterre), Gabriel de Broglie (Académie française, Chancelier honoraire de l’Institut de France).

Le forment également Béatrice Didier (Professeur émérite à l’École Normale Supérieure), Françoise Mélonio (Professeur émérite de littérature française à Sorbonne-Université), Laurence Plazenet (Professeur de Littérature à l’Université Clermont-Auvergne), Philippe Raynaud (Professeur de Sciences politiques à l’Université Panthéon-Assas), Georges-Henri Soutou (Membre de l’Institut), Jean Tulard (Membre de l’Institut), Michel Zink (Académie française, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres).

Olivier Bétourné, La Mort du Roi, Louis XVI devant ses juges et face à l’Histoire, Seuil, 2024

Édouard Girard, Dostoïevski ou La déraison dans l’histoire, PUF, 2024

Christian Godin, Victor Hugo et la Commune, Éditions Champ Vallon, 2024

Colin Jones. La chute de Robespierre. 24 heures dans le Paris révolutionnaire, Fayard, 2024

Henriette Levillain, Katherine Mansfield. Rester vivante à tout prix, Flammarion, 2023

Chantal Prévot, Le sexe contrôlé. Être femme après la Révolution, Passés Composés, 2024

Maryvonne de Saint Pulgent, La Gloire de Notre-Dame. La foi et le pouvoir, Gallimard, 2023

Agnès Walch, Angélique Arnauld. Dissidente et janséniste, Tallandier, 2024

Andrea Wulf, Les rebelles magnifiques. Les premiers romantiques et l’invention du Moi, Noir sur blanc, 2024

Composé de spécialistes du domaine, le jury a salué la rigueur du travail de Charles-Éloi Vial, archiviste paléographe et docteur en histoire, qui propose une biographie audacieuse et minutieuse de Marie-Antoinette. À travers l’exploitation des archives et documents d’époque, il démystifie l’image de la reine souvent réduite à sa frivolité, pour en révéler une femme politique, influente, parfois mélancolique, et accablée par son impopularité.

L’ouvrage éclaire également les enjeux politiques et diplomatiques de son époque sous un jour nouveau, tout en mettant en lumière ses relations personnelles, notamment avec son mari, ses enfants et son ami Fersen.

La plus célèbre inconnue de l'histoire de France. Dégageant les couches successives de l'historiographie et du romantisme hagiographique, elle se concentre, pour retrouver la figure originale de Marie-Antoinette, sur les sources premières (archives et textes d'époque), afin d'exhumer le rôle politique et diplomatique de la dernière reine de France, mettant en lumière son influence méconnue sur le gouvernement et ses rapports avec les différents ministres de Louis XVI, tels Maurepas, Turgot, Calonne ou Necker, sans négliger, bien sûr, sa relation complexe avec son mari, son amour pour ses enfants et sa trop grande confiance envers ses intimes, dont le sulfureux clan Polignac.



Il en ressort une image très éloignée de celle laissée à la postérité, d'une reine frivole et dépensière aimant par-dessus tout la mode, les bijoux, les bals et les fêtes. On découvre une femme mélancolique aspirant désespérément à la tranquillité, dépassée par l'ampleur de son impopularité, mais aussi capable de faire face à l'adversité avec un immense courage. Un ouvrage rare, novateur, ambitieux qui conjugue comme rarement maîtrise des sources et art de la narration.

— Résumé