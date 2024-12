Les Utopiales en danger : la culture sacrifiée sur l'autel des économies ?

« Nous sommes choqué·es par la brutalité de la méthode employée », lance Roland Lehoucq, président des Utopiales, dans un message relayé sur les réseaux sociaux du festival. C’est sur ces mêmes plateformes que l’équipe a annoncé subir une baisse drastique de son budget pour l’édition 2025, suite à la fin programmée du partenariat entre la Région des Pays de la Loire et les Utopiales, alors que la 25e édition a battu des records d'affluence, avec 153.000 visiteurs comptabilisés.

Dénoncer « la brutalité de la méthode »

Une coupe budgétaire qui ampute l’événement de 15 % de son budget dédié à la programmation — soit un total de 47.500 €, note l’association Mobilis. « Nous défendons une culture accessible au plus grand nombre. Nous avons recours aux financements publics pour être en mesure de proposer un billet d’entrée à 11 € en plein tarif, 8 € en tarif réduit et 3 € en tarif solidaire », détaillent les organisateurs des Utopiales.

Mais, plus qu’une culture financièrement accessible, c’est surtout la jeunesse qui se trouve touchée : « Avec ces financements, nous dédions également une journée aux écoles primaires, collèges et aux lycées — qui relèvent de la compétence régionale [...]. Pour ces motifs, l’aide de la région est pleinement justifiée, voire nécessaire. »

Si les équipes du festival ont annoncé maintenir l’édition 2025, avec une programmation évidemment impactée, le président des Utopiales s’insurge contre « la brutalité de la méthode employée et par le choix “d’abandonner” la plupart des partenariats culturels de la région ».

Un budget culturel largement réduit

Cette décision intervient dans un contexte de tensions dans les Pays de la Loire. Alors que les collectivités sont sommées de réaliser des économies conséquentes sur leurs budgets afin de contribuer au rééquilibrage des finances de l’État, la région du Nord-Ouest semble particulièrement touchée. Et pour cause, la présidente de la Région a elle-même déclaré vouloir aller au-delà des attentes du gouvernement en matière d’économies.

C’est ainsi que le 17 octobre dernier, Christelle Morançais a annoncé 100 millions € de dépenses publiques en moins sur son territoire. Parmi les mesures envisagées figurent des coupes sévères dans plusieurs secteurs : comprenez – 93 % pour l’égalité femmes-hommes, – 75 % pour le sport et entre 66 et 73 % de moins pour la culture.

C’est ce dernier chiffre qui a motivé les artistes et professionnels de la culture à créer une pétition, lancée le 22 novembre 2024, « contre les sévères coupes budgétaires envisagées par la Région ». Ils pointent notamment du doigt les effets « mortifères pour les 150.000 emplois concernés, qu’ils soient permanents ou intermittents, et pour tout un ensemble de professions libérales et de petites entreprises qui gravitent autour du secteur de la culture publique, hautement créateur d’emplois et de richesse économique », peut-on lire sur la pétition, qui recueille à ce jour 96.788 signatures.

2443 emplois menacés

Une prédiction confirmée par la récente étude réalisée l’association Mobilis, le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire. Ce mercredi 4 décembre, les six pôles culturels régionaux de la Région ont publié une « enquête flash sur les financements 2025 ».

Réalisée du 19 au 27 novembre 2024, cette démarche a permis de recueillir les témoignages de 736 acteurs et actrices des filières culturelles (arts visuels, spectacle vivant, musique, patrimoine, livre et lecture, cinéma, audiovisuel) sur le territoire, et donne des chiffres alarmants.

D’après les résultats, pas moins de 2443 emplois seraient menacés suite à une diminution ou à un arrêt des financements publics en 2025. Les associations, qui portent 61 % des emplois du secteur, seraient les plus fragilisées. Et, à l’image des Utopiales, les partenariats historiques sont particulièrement menacés : 80 % des financements de la Région Pays de la Loire sont des partenariats noués depuis 3 ans et plus, dont 42 % depuis plus de 10 ans.

Un choix « nécessaire » ?

De son côté, la présidente de Région a pris la parole dans une tribune publiée dans le JDD. Elle dit avoir pris cette décision « par nécessité, devoir moral et sens des responsabilités » face à une dette et un déficit national qui mène à un unique constat : « Personne ne fait pire en Europe. »

« La France n’a pas besoin d’un énième matraquage fiscal, elle a besoin de faire des économies », écrit-elle dans le journal d'extrême droite, avant de poursuivre : « [...] Je pose une question simple et qui dérange, manifestement : au nom de quoi le secteur subventionné de la culture serait-il exempté des économies qui s’imposent à tous ? »

Une interrogation à laquelle Mobilis ambitionne de répondre, appelant « à une reprise du dialogue et de la politique de concertation avec la Région », et en soulignant le fait que « la culture est un vecteur essentiel de développement économique, social et territorial. En fragilisant le secteur culturel, les baisses de subventions risquent de porter atteinte à l’attractivité et au dynamisme des Pays de la Loire. »

Pour plus de précisions, l'étude réalisée par Mobilis est accessible ci-dessous :

Crédits image : Laurent Neyssensas / CC BY-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com