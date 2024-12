Joann Sfar ou la psychanalyse du dessin par le dessin

C’est un livre qui ne se commente pas, c’est un livre qui se lit. Mais comme il ne faudrait pas confondre la réserve que nous impose la rencontre avec des œuvres qui nous touchent et la paresse intellectuelle qui nous engage à éviter de comprendre pourquoi celles-ci nous touchent, développons quand même un peu.

Joann Sfar est un auteur clivant (c’est d’ailleurs étonnant l’intensité des réactions que suscitent ses livres, mais probablement plus encore sa personnalité et son succès) : certains détestent, d’autres adorent (d’autres encore trouvent que c’est pas mal, mais qu’il se disperse (d’autres encore, etc)).

Pour ma part, c’est un auteur qui m’a durablement marqué, et si je reconnais l’inégalité de son œuvre, je lui trouve une grande cohérence, chacun de ses livres étant traversé par une énergie folle, une joie communicative de raconter des histoires et un amour infini pour le dessin.

Mais alors si tous ces livres me touchent, pourquoi Les idolâtres se distingue de sa foisonnante bibliographie ? Peut-être parce que ce livre nous plonge au cœur de la poétique de son œuvre, retrace le parcours qui a conduit l’auteur à développer une œuvre si riche.

On connaissait ses carnets autobiographiques, mais avec cet album, il se livre à un exercice plus scénarisé (un peu plus) qui permet de mieux comprendre ses livres sans jamais leur enlever leur magie : au contraire, il apporte un nouvel éclairage qui les charge d’une émotion particulière.

Quand l'art répond au vide

Pour expliquer plus concrètement le contenu de l’album, reprenons le dialogue qui se joue entre l’auteur et sa psy, mis en scène à la troisième planche (et commençons par la quatrième case). Sfar dit :

En trois cases, l’auteur résume parfaitement l’enjeu de son livre. Il se livre alors à un parcours autobiographique qui peut sembler un peu chaotique, mais qui ne l’est pas tant.

Comme à son habitude, l’auteur ne répond pas à toutes les questions qu’il pose et répond à certaines questions qu’il ne pose pas. Rien d’anormal chez le dessinateur du Chat du Rabbin ou de Pascin. De ses premiers dessins à Comment se faire éditer qui relate ses déboires et difficultés qu’il eut pour sortir son premier livre, Sfar raconte son parcours presque initiatique qui l’a amené à devenir une figure incontournable de la bande dessinée.

Dessin qui vibre, trait qui parle

La pratique du dessin se rapporte également au rapport érotique : Sfar n’est jamais chaste, mais pas non plus pornographe. Il dit les choses, mais les teinte de poésie, non pas par pudeur, mais parce que son écriture est comme ça. Rien n’est jamais vraiment tragique chez l’auteur, tout est repensé à travers l’enchantement de son regard, les métamorphoses de son art.

Ce livre est ainsi mû par une profonde et touchante sincérité. Mais comment ne pas être sincère lorsqu’on dessine ? Toujours en revenir au dessin, avec Sfar dont les images sont véritablement virtuoses : elles vibrent, elles vivent, elles bougent, changent en fonction des envies du dessinateur et le trait adhère comme rarement aux soubresauts de son âme, aux vicissitudes des émotions de son histoire. Chaque case témoigne de la délicatesse de son trait, de son plaisir au dessin, et nourrit notre plaisir de regardeur.

Peu d’auteurs possèdent la même verve graphique, la même intelligence, la même audace, le même esprit, conjuguent comme lui la philosophie à la malice et se montrent aussi généreux avec ses lecteurs. Les Idôlatres est une merveille, un livre absolument beau, particulièrement drôle et émouvant.

Un extrait est disponible au bas de la chronique.

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

Contact : jeancharles.andrieu@gmail.com