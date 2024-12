L’escalade horizontale avec Xavier Courteix

Xavier Courteix avait été remarqué pour son précédent roman-photo Contrôle des voyageurs, jolie fable fantastique et fantaisiste, et revient avec un nouveau récit photographique plus ancré dans le réel et tout aussi réussi. Il suit le parcours d’un jeune homme épris de sport et de la nature qui lui permet de s’adonner à cette activité et en même temps conscient des bouleversements climatiques qui détruisent cette même nature à petit feu.

En effet, selon certaines prévisions, il ne sera plus possible de grimper au-dessus de 3000 mètres d’ici une vingtaine d’années. Cet effondrement programmé, ajouté à l’impossibilité de pratiquer ce sport hors des panoramas alpins, engage Aster à réinventer le sport qu’il chérit tant.

Engagé dans un processus réflexif propre aux écoles de design, devant son incapacité à développer un projet innovant qui le fasse vibrer, il se lance dans l’élaboration d’une nouvelle pratique de l’escalade en ville (sur tout type de bâtiment et de mobilier) puis finalement sur le sol. Si cette dernière démarche peut paraître paradoxale (grimper ne revient plus à s’élever, mais seulement à se déplacer), elle constitue l’aboutissement du processus intellectuel d’Aster.

Nous suivons avec ce livre le cheminement expérimental qui amène progressivement le personnage qui gravissait en solitaire les hautes cimes des Alpes à désormais ouvrir des voies à travers le bitume des villes. Cette élaboration prend donc tout son sens et revêt même une certaine poésie, en particulier si on la met en parallèle avec les dérives situationnistes initiées par Debord et consœur par exemple.

Un enjeu vertigineux

Sauf qu’ici l’enjeu est également, voire avant tout, politique et écologique. Xavier Courteix nous montre comment les dérèglements climatiques amènent progressivement à changer nos habitudes de vie. Et si dans cette histoire l’adaptation se fait sous le mode de la réflexion et de l’anticipation, il apparait évident que d’autres activités seront également touchées, mais cette fois-ci de manière plus abrupte et définitive.

Il invite ainsi, comme le dit bien son personnage dans une des dernières séquences du livre, à changer nos comportements pour entrer dans une forme d’économie et d’écologie plus en phase avec les rythmes de la nature.

En plus de l’importance et de l’intelligence de son engagement, cette histoire est particulièrement bien racontée. L’auteur nous embarque immédiatement dans son récit et maîtrise parfaitement la narration propre à la bande dessinée. Les séquences s’enchainent avec beaucoup de naturel et rendent simple et limpide un processus créatif qui pourrait ne pas l’être. D’autant plus que Xavier Courteix met beaucoup d’intensité dans ses photos et dans la mise en page.

Les plans qu’il développe sont véritablement vertigineux, singulièrement lorsque le personnage s’adonne à l’escalade à l’horizontale. Ces scènes n’auraient pas la même force sans le recours à la photographie qui permet de pleinement jouer sur cette inversion des valeurs.

L’auteur propose aussi des mises en pages variées et dynamiques qui s’accordent parfaitement avec la force des points de vue. Il renforce et stimule ainsi un récit qui, pourtant, ne présente pas tant d’actions, mais plutôt un cheminement personnel et intellectuel.

Soulignons au passage le superbe travail des éditions Flblb qui continuent de soutenir la création de romans-photos en proposant des livres tous plus intéressants les uns que les autres et trouvant toujours un usage pertinent et novateur de la photographie. C’est une véritable gageure que nous ne pouvons que soutenir, d’autant plus lorsque cela donne des albums d’aussi belle facture.

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

Contact : jeancharles.andrieu@gmail.com