À Angoulême pousser Plus loin, la nouvelle science fiction

Cette exposition s’intéressera à l’évolution de la science-fiction en bande dessinée. Elle s’étend sur 400 m2 et regroupe les œuvres de plus de 150 auteurs et artistes français et internationaux, allant des figures légendaires à la génération plus récente. Parmi eux, on retrouve Moebius, Druillet, Chantal Montellier, ainsi que Lisa Blumen, Yann Legendre et Aseyn.

La nouvelle science-fiction en BD, telle qu’elle sera présentée, propose un renouvellement esthétique et thématique de ce genre. Dix ans après une exposition consacrée au Métal Hurlant, véritable incubateur de la SF visuelle, la bande dessinée a su se réinventer. Les récits abordent des sujets variés, allant des dystopies et des mondes post-apocalyptiques aux sociétés futuristes et cyberpunk. Le genre, toujours populaire, s’est également enrichi de nouvelles préoccupations sociales et environnementales, tout en s’ouvrant aux influences du manga et des comics.

C’est un voyage à travers ces différents courants, en mettant en lumière la diversité des récits et des styles graphiques. Les visiteurs pourront découvrir des planches originales et des œuvres emblématiques qui ont façonné cette évolution, mais aussi observer comment les jeunes auteurs contemporains réinventent ce genre.

Avec une attention particulière portée à la manière dont la science-fiction interroge notre société actuelle, Plus loin s’intéresse à des questions essentielles telles que la relation à l’autre, la démesure technologique ou encore l’environnement.

L’exposition s’articule autour de plusieurs thèmes, dont l’espace, les villes futuristes, la rencontre avec l’altérité, mais aussi la question du transhumanisme et de l’hybridation. À travers les œuvres de grands noms de la BD comme Enki Bilal, François Schuiten ou Serge Pellé, le parcours propose une réflexion sur ces imaginaires aux multiples facettes, qui façonnent les perceptions collectives du futur.

Le commissariat de l’exposition, mené par Lloyd Chéry, rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant et spécialiste de la SF, ainsi que Julie Sicault Maillé, commissaire indépendante et directrice artistique, permet d’embrasser à la fois la richesse de la science-fiction classique et l’originalité de ses nouvelles figures. Le visiteur est ainsi invité à explorer des mondes inédits et à repenser notre rapport au futur, à travers le prisme de la bande dessinée.

La Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, dirigée par Vincent Eches depuis 2022, est un établissement public dédié au 9e art et à l’image. Elle abrite un musée, une librairie, une bibliothèque patrimoniale, un centre de documentation, un cinéma et propose une riche programmation culturelle. Ses missions fondamentales, la conservation et le patrimoine, permettent de préserver toutes les étapes de création d’une œuvre, de la planche originale à l’album final.

