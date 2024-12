Martin Untersinger remporte le Prix Albert Londres du livre 2024

Le média indépendant First Print, organisé autour de podcasts consacrés à la culture comics, présente ses premiers First Print Awards. Une série de récompenses, qui sont destinées « à mettre en avant la diversité et la richesse de la bande dessinée américaine et anglophone qui arrive jusqu’en France », selon les journalistes spécialisés Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon, créateurs de First Print.