Rachida Dati éjectée de Valois : retour à l'affaire

Contesté depuis ses débuts et refusant les compromis atteints dans le cadre parlementaire, autour du projet de loi de finances ou du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement de Michel Barnier a été largement désavoué, ce 4 décembre, à l'Assemblée nationale.

Le lundi 2 décembre, Michel Barnier avait engagé la responsabilité de son gouvernement en choisissant de recourir à l'article 49.3, afin de faire adopter, sans vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire qui a suivi a été approuvée par 331 voix sur 574 (58 %) ce mercredi 4 décembre, poussant le gouvernement vers la sortie.

Rachida Dati se retrouve ainsi, pour la deuxième fois en moins d'un an, éjectée du ministère de la Culture. La première date de la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier : si Rachida Dati était restée en poste aux côtés du Premier ministre Gabriel Attal, le gouvernement de ce dernier devenait uniquement « technique », dans l'attente des élections législatives.

Retour au monde réel

Le 7 juillet 2024, les résultats de ces élections ont placé en tête le Nouveau Front Populaire, qui obtenait 178 sièges, devant Ensemble (150 sièges) et le Rassemblement national (125 sièges), au sein de la nouvelle Assemblée nationale.

Plus de deux mois plus tard, Emmanuel Macron annonçait finalement un nouveau gouvernement, sous l'égide de Michel Barnier, assez éloigné du panorama politique dessiné par les élections législatives. On y retrouvait ainsi Rachida Dati à la Culture, avec une équipe pratiquement inchangée. Le vote de la motion de censure a de grandes chances de marquer, cette fois, le départ de Rachida Dati du ministère de la Culture.

« En juillet dernier, le Président de la République a rendu la parole au peuple. Les députés élus avaient un devoir : se hisser à la hauteur des défis qu’affronte la France. Une méthode s’ouvrait à eux : le dialogue et le compromis », a écrit la ministre, hier soir, sur le réseau social X, exhortant les députés socialistes à ne pas voter la motion de censure.

Ironie du sort, Rachida Dati a communiqué, ce mercredi 4 décembre, sur un plan pour lutter contre la... censure, des œuvres artistiques cette fois.

Un procès en vue

Rachida Dati reste maire du 7e arrondissement de Paris et conseillère de Paris. Celle qui figurait parmi les ministres les plus fortunés des gouvernements Attal et Barnier est aussi mise en examen pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public » depuis 2021, pour des faits qui se seraient produits quand elle était députée européenne (son mandat a couru de 2009 à 2019).

Les enquêteurs du Parquet national financier s'intéressaient plus particulièrement à la période de 2010 à 2012, quand Rachida Dati était membre suppléante de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie.

En l'espace de quelques mois, Dati aurait reçu 900.000 € d'honoraires, pour 900 heures de travail revendiquées par l'avocate. Celles-ci auraient été investies dans une mission d'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour « la politique d’expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ».

Les enquêteurs soupçonnent l'ex-députée d'avoir au contraire mis son mandat au service du groupe Renault-Nissan, pour des activités de lobbying. Rappelons que les députés européens peuvent tout à fait exercer le métier d'avocat, compatible avec leur mandat, mais que le lobbying est totalement proscrit.

Dans un réquisitoire rendu le 13 novembre dernier, le Parquet national financier a estimé que les éléments étaient suffisamment solides pour justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rachida Dati, pour « recel d’abus de pouvoir et d’abus de confiance » et « corruption et trafic d’influence passifs par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale ». Les juges d'instruction doivent désormais se prononcer quant à ce renvoi.

Par un communiqué, Dati avait dénoncé un réquisitoire « infamant » et « choquant à plus d'un titre », estimant qu'elle était victime de « l’instrumentalisation de cette affaire par mes opposants politiques au mépris de tous les principes ».

Elle se qualifiait aussi de « victime collatérale » d'« un règlement de comptes » entre Jean-Dominique Sénard, l'actuel PDG de Renault, et Carlos Ghosn, lui-même sous le coup de trois mandats d'arrêt internationaux, dont un émis par la justice française dans le cadre de l'enquête qui concerne aussi Rachida Dati.

