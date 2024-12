Entre Amazon et les commerces de proximité, le torchon a brûlé

Le groupe NAP compte les enseignes Maison de la Presse, Mag Presse et Point Plus, soit 1200 points de vente à travers le territoire français avec 1 200 points de vente et quelque 800.000 clients au quotidien. A ce titre, NAP se positionne comme la maison mère du premier réseau de commerces culturels de proximité en France. En outre, il propose une large gamme de produits et services diversifiés à plus de 22.000 marchands de journaux et buralistes.

Les 1 200 commerces culturels de proximité « Maison de la Presse », Point Plus et Mag Presse (rassemblés au sein du Groupe NAP) condamnent la volonté d’Amazon de contourner l’esprit de la loi Darcos qui vise à rétablir une concurrence plus équilibrée entre les libraires et les grandes plateformes en ligne.

En proposant la livraison de livres gratuits via ses casiers automatisés pour les commandes inférieures à 35 €, le géant du e-commerce Amazon ne respecte pas la volonté du législateur qui a souhaité imposer une livraison payante de 3 € pour soutenir les commerçants de proximité.

À LIRE - Frais de port : les libraires pointent un “contournement de la loi” par Amazon

Concrètement, Amazon entend rendre la livraison gratuite dans plus de 2 500 points de retrait, dont plus de 70 % situés dans les petites villes et zones rurales. Le géant du e-commerce part ainsi du principe que ces territoires ne bénéficient pas d’une offre culturelle.

C’est montrer peu de considération aux 500 commerces Maison de la Presse qui sont implantés dans ces territoires, et plus largement à l’ensemble des 3500 librairies françaises, qui apportent un conseil culturel de proximité et de qualité. Ces commerçants connaissent leurs clients, leur sensibilité littéraire, leurs attentes. Ils accompagnent les Français au quotidien pour promouvoir une culture pour tous, partout.

À LIRE - Amazon et les frais de port du livre : l'analyse du Médiateur attendue en janvier

« Je salue la prise de position de la ministre de la Culture Rachida Dati lors du Salon du livre et de la presse jeunesse, qui déplore un contournement de la loi. J’appelle les pouvoirs publics à renforcer la régulation de la vente de livres sur les plateformes comme Amazon, car il faut aller plus loin que la Loi Darcos », défend Arnaud Ayrolles, Président du groupe NAP.

Et d'ajouter : « Cette tentative de contournement fragilise toujours plus le modèle économique de nos commerces culturels de proximité, gardiens d’une certaine idée du vivre ensemble. »

Le réseau d’enseignes Maison de la Presse,Plus et Mag Presse, qui accueille chaque jour 800 000 citoyens et défend la diffusion de la Presse et du Livre, se tient à la disposition des pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs du secteur pour trouver des solutions pérennes et protectrices du tissu culturel dans les territoires, au service de l’accès à la Culture pour les Français.

Le Groupe NAP appelle également les Français à soutenir la Culture de proximité et à pousser les portes de toutes les librairies, essentielles au lien social dans notre pays, pour acheter un livre, un journal ou tout autre bien culturel en cette période de fin d’année.

