Brigitte Macron et la reine Camilla remettent les Prix de l’Entente Littéraire

Cette distinction, qui récompense des œuvres littéraires destinées aux adolescents et jeunes adultes, a été attribuée en partenariat entre l'Institut français du Royaume-Uni et la Royal Society of Literature.

Un prix pour célébrer l'Entente Cordiale

Annoncé en septembre 2023 par la Reine et Madame Brigitte Macron, lors de la visite d'État du Roi Charles III et de la Reine en France, le Prix de l'Entente Littéraire récompense des ouvrages destinés aux adolescents et aux jeunes adultes. Organisé par l’Institut français du Royaume-Uni et la Royal Society of Literature, ce prix célèbre les plaisirs de la lecture et le partage d’expériences littéraires entre la France et le Royaume-Uni.

Le prix s’inscrit dans les célébrations du 120ème anniversaire de l'Entente Cordiale qui se sont déroulées dans les deux pays cette année. Il est emblématique de la relation bilatérale étroite qui unit la France et le Royaume-Uni et illustre le dynamisme des échanges et des partenariats artistiques et culturels entre les deux pays.

La Reine et Madame Macron, dans leurs discours, ont souligné l'importance de la littérature dans l'éducation des jeunes générations et son rôle crucial pour l’alphabétisation et la construction du lien social.

Brigitte Macron a évoqué l’aspect vital de la lecture pour l’ouverture d’esprit, citant Jane Austen : « Nous espérons que le Prix encouragera les jeunes lecteurs de nos deux pays à découvrir les œuvres sélectionnées par le jury. Comme l’a si bien dit Jane Austen : “Il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture ! Comme on se fatigue plus vite de toute chose que d'un livre ! "».

La distinction se compose de deux prix de 8000 euros, attribués respectivement aux textes français traduits en anglais et aux textes anglais traduits en français, avec la particularité de récompenser également le travail des traducteurs.

À propos des lauréates

Manon Steffan Ros, originaire du Pays de Galles, a remporté la médaille Yoto Carnegie pour Le Livre bleu de Nebo (traduit en français par Lise Garond), un roman acclamé par la critique pour sa capacité à traiter des thèmes universels à travers une perspective galloise. Elle est une figure marquante de la littérature jeunesse au Royaume-Uni.

Lucie Bryon, illustratrice et dessinatrice de bandes dessinées, a été récompensée pour Thieves, une œuvre qui se distingue par son approche visuelle et narrative innovante dans le domaine de la bande dessinée.

Lise Garond, traductrice littéraire, a été saluée pour son travail sur la traduction de Le Livre bleu de Nebo en français. Son expertise en traduction littéraire permet de rendre accessible à un public francophone un ouvrage riche de sens et de subtilité, qui explore les thématiques de l’enfance, de la mémoire et du deuil.

Présidé par Joanne Harris, auteure mondialement reconnue pour son roman Chocolat, le jury de cette première édition du Prix a réfléchi sur la richesse et la diversité des voix littéraires contemporaines. Harris, passionnée par la défense des droits des auteurs et des traducteurs, a exprimé son enthousiasme pour l’importance de ce prix, qui célèbre non seulement la littérature pour les jeunes adultes mais aussi le rôle essentiel des traducteurs dans le rayonnement de la littérature mondiale.

