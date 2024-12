Les lauréats qui célèbrent la complicité humain-chien en 2024

Depuis 2006, le Prix Littéraire de la Centrale Canine distingue des œuvres francophones mettant en valeur la relation entre l’humain et le chien. Il récompense des ouvrages littéraires, techniques et jeunesse, visant à approfondir la connaissance des liens entre l’homme et son compagnon à quatre pattes. Chaque premier prix est doté d’un chèque de 1 000 euros.

La Centrale Canine, l’organisation qui œuvre pour la défense et la promotion de l’élevage canin et du Livre des Origines Français (LOF), a pour vocation de récompenser les auteurs qui réussissent à capturer l’essence de cette relation si particulière, qu’elle soit joyeuse, poignante ou même thérapeutique.

Le jury du prix est composé d’experts issus de différents horizons : vétérinaires, libraires, auteurs, et photographes, tous passionnés par la question canine. En plus de distinguer les meilleurs ouvrages, il vise à contribuer au renforcement des liens entre la culture littéraire et le monde du chien.

Y est valorisée une thématique toujours plus présente dans le paysage littéraire : la relation entre l’homme et le chien. En France, les chiens occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne, et nombreux sont les auteurs qui choisissent de parler d’eux. Selon un sondage partagé par le Prix, 82 % des Français aiment les chiens, et 83 % les considèrent comme des membres de la famille. Une reconnaissance qui se retrouve aussi dans les livres, où le chien incarne à la fois l’ami fidèle, le compagnon de vie et parfois même un miroir des travers humains.

Le jury est composé d’Alexandre Balzer (président de la Centrale Canine et vétérinaire), Anne-Marie Class (secrétaire générale de la Centrale Canine), André Demontoy (docteur vétérinaire et auteur du Dictionnaire des chiens illustres), Jean-Denis Devins (président de la Commission nationale d’éducation et d’activités cynophiles de la Centrale Canine), Anne La Fay (libraire) et Imré Horvath (auteur, historien et photographe).

Catégorie littéraire

1er prix — Patate chaude de Marie Beer (Éditions Encre Fraîche)

2ème prix — La Souris qui voulait sauver l’ogre de Françoise Guérin (Éditions Eyrolles)

Catégorie Documentaire et Technique

1er prix — Ouaf !! Le guide du parler chien de Jean Cuvelier (Éditions Larousse)

2ème prix — J’accompagne la fin de vie de mon animal de Yessina Alves Leiva (Éditions Le courrier du livre)

Catégorie Jeunesse

1er prix — Mon chien de Éric Dodon (Éditions Beurre Salé)

2ème prix — Toutou tout frisé de Claire Renaud et Thomas Baas (Éditions Bayard Jeunesse)

Mentions spéciales

Picasso et ses chiens de Jean-Louis Andral (Éditions Norma)

Clebsy : chien de la jungle de Noé Carlain et Thierry Manes (Éditions Didier Jeunesse)

L’Alimentation du chien et du chat de Pauline Teyssier et Charlotte Devaux (Éditions Poulot)

Le Destin a du chien de David Banville

En 2023, le jury du Prix Littéraire de la Centrale Canine a récompensé plusieurs ouvrages dans différentes catégories. Dans la catégorie Littéraire, le premier prix a été décerné à Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour (éditions Stock), tandis que le second prix a été attribué au Vieux qui marchait avec son chien de Patrick Garcia (éditions Blacklephant).

En catégorie Documentaire & Technique, Pierre Jouventin a reçu le premier prix pour son ouvrage Le Chien, un loup rempli d’humanité (éditions Ulmer), et Aurélie Champagne a obtenu le second prix pour La Part du chien (éditions XXI). Enfin, dans la catégorie Jeunesse, le premier prix a été attribué à Togo, chien de traîneau d’Anne Pouget (éditions Casterman), et le second prix a été décerné à Une histoire d’amour et de crottes de Karine Granier-Deferre et Ronan Badel (éditions L’Élan vert).

La prochaine édition, pour 2025, est ouverte aux publications parues entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025, avec une date limite de dépôt fixée au 13 octobre 2025.

La Centrale Canine, fondée en 1881, est l’organisme référent pour le milieu canin en France. Elle gère le Livre des Origines Français (LOF), seul registre officiel reconnu pour certifier la généalogie des chiens de race. Elle œuvre également à fédérer et structurer le monde canin à travers diverses initiatives, comme la Semaine nationale du chien.

