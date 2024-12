Alexandra Talman à la direction de l'Institut suisse Jeunesse et Médias

Alexandra Talman dispose d’une vaste expérience dans le domaine culturel, aussi bien au niveau fédéral que dans le domaine d’engagements d’utilité publique. En outre, elle a une compréhension approfondie de la collaboration entre les régions linguistiques et maîtrise trois langues nationales.

Alexandra Talman succède ainsi à Priska Bucher qui reprendra le poste de direction de la Bibliothèque centrale de Zurich.

Alexandra Talman (ISJM)

Le conseil de fondation de l'ISJM indique qu'il « remercie chaleureusement Priska Bucher pour son engagement pour l’ISJM pendant ces deux dernières années » et « se réjouit beaucoup de la collaboration avec Alexandra Talman ».

L’ISJM Institut suisse Jeunesse et Médias est un centre national de compétences dédié à la littérature jeunesse et à la promotion de la lecture. L’ISJM émane de la Fondation Johanna Spyri et dispose de trois bureaux : Lausanne, Bellinzone et Zurich. Le bureau romand est dirigé par Loreto Núñez depuis 2019.

L'ISJM coordonne le projet d’éveil au livre Né pour lire (avec Bibliomedia), la Journée suisse de la lecture à voix haute, la Nuit du conte (avec Bibliomedia et l'UNICEF) et le Prix suisse du livre jeunesse (avec le SBVV et les Journées Littéraires de Soleure).



Le bureau romand propose également le projet 1001 histoires dans les langues du monde pour les familles allophones, divers projets scolaires, le Prix Enfantaisie (avec Payot), le prix RTS littérature ados (avec RTS). Il gère en outre la plateforme numérique Ricochet sur la littérature jeunesse, publie des bibliographies thématiques et organise des formations continues.

Photographie : ISJM

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com