Notre-Dame de Paris - L'oeuvre des siècles  

Symbole de la grandeur spirituelle et politique, la cathédrale Notre-Dame de Paris s’impose comme un monument clé de l’histoire de France depuis plus de six siècles. Érigée au Moyen Âge sur l’Île de la Cité, elle reflète le génie créatif des milliers d’hommes et de femmes qui ont œuvré à sa construction. Ce chef-d’œuvre de l’art gothique, point zéro des distances en France, est aussi le témoin des évolutions sociales et politiques du pays.

Lieu central des cérémonies royales, aux côtés de Saint-Denis et de Reims, Notre-Dame incarne l’alliance entre le sacré et le pouvoir. Toutefois, la Révolution française bouleverse cet équilibre : entre la Constitution civile du clergé, l’exécution du roi et la destruction de certains décors, la cathédrale subit les affres de cette période tourmentée. Si elle est rendue au culte catholique en 1802, son rôle change au XIXe siècle. Victor Hugo, Viollet-le-Duc et Haussmann restaurent sa grandeur, en faisant un élément incontournable du patrimoine et un haut lieu touristique.

L’incendie du 15 avril 2019, qui a entre autres ravagé la flèche de Viollet-le-Duc, a provoqué une émotion mondiale. Ce drame a rappelé l’importance symbolique et tangible de ce monument vivant, qui unit histoire, architecture et imaginaire collectif.

Grâce à des savoir-faire ancestraux et des techniques modernes, sa restauration témoigne d’un renouveau d’intérêt pour ce lieu emblématique.

Notre-Dame est également un personnage important de la littérature.