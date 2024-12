La Bpi continue "Hors les Murs" durant la rénovation du Centre Pompidou

Une partie de la programmation culturelle (Cinéma documentaire, festival Effractions, rencontres, etc.) se déploiera hors les murs, et ce dès janvier 2025 dans des lieux partenaires : la Gaîté Lyrique, le Centre Wallonie-Bruxelles Paris, le Forum des images, le réseau des Bibliothèques de la Ville de Paris et quatre cinémas de la rive gauche ainsi que le Théâtre de l’Alliance française pour Cinéma du réel.

Le dimanche 2 mars 2025, à 22h, la Bpi fermera ses portes au Centre Pompidou pour 5 ans. Après une fermeture de quelques mois pour déménagement, elle rouvrira ses portes au public le lundi 25 août 2025. Privée des salles de cinéma et de rencontres du Centre Pompidou, la programmation culturelle de la bibliothèque se déroulera dans plusieurs lieux partenaires parisiens dès janvier 2025, avant même la phase de déménagement.

C’est La cinémathèque du documentaire à la Bpi qui sera la première à prendre son envol à

proximité des salles de cinéma du Centre Pompidou : dès le 8 janvier 2025, le chapitre 2 du cycle Frederick Wiseman, nos humanités sera programmé au Forum des images (1er).

Ce lieu de projection, d’événements et de manifestations culturelles comporte 3 salles de cinéma de 100, 300 et 500 places, adaptées aux personnes à mobilité réduite et équipées pour tous supports cinématographiques. La cinémathèque du documentaire y programmera en soirée ses séances de cycles à partir de janvier, ainsi que ses rendez-vous réguliers à partir d’avril 2025. Les séances en journée, notamment celles, gratuites, des Yeux doc à midi le vendredi, seront elles programmées au Centre Wallonie-Bruxelles (voir plus bas).

À partir de janvier, la programmation Parole de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) s'exporte hors les murs, investissant les Bibliothèques de la Ville de Paris, un réseau d'environ 75 établissements. En amorce de ce partenariat pluriannuel avec Bibliocité, une lecture musicale est prévue à la bibliothèque Forney le 23 janvier 2025, dans le cadre des Nuits de la lecture, un événement national soutenu par le ministère de la Culture et le Centre National du Livre (CNL).

La Gaîté Lyrique, un site emblématique du 3e arrondissement de Paris, deviendra également un lieu central pour "Parole". Ce site, qui partage de nombreux thèmes avec la Bpi, tels que le féminisme, l'environnement, l'actualité, et la technologie, accueillera divers événements. Parmi ceux-ci, on note la présence de l’écrivain Philippe Jaenada lors du rendez-vous d’Effractions le 29 janvier, l'événement Lire le monde avec l’Institut ukrainien en France le 26 février, et Le monde sur le fil avec la revue Esprit le 26 mars. La Gaîté Lyrique hébergera aussi la 6e édition du festival de littérature contemporaine Effractions du 12 au 16 février.

Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, situé en face du Centre Pompidou, joue un rôle clé comme un autre point de ralliement durant cette période de transition pour la Bpi. Ce partenaire de longue date contribuera avec des événements tels que le cycle Belgian Theory traitant du libéralisme autoritaire de mars à mai, un brunch littéraire durant Effractions, et des projections cinématographiques gratuites chaque vendredi à midi, débutant le 10 janvier avec le film Route one/USA (1ère partie) de Robert Kramer, un classique du genre road-movie documentaire, dans le cadre de la série « Voyage, voyages ».

La 47e édition du festival Cinéma du réel, qui se tiendra du 22 au 29 mars 2025, prendra place dans un circuit cinématographique au cœur de la rive gauche parisienne. Les spectateurs pourront découvrir les films présentés dans quatre salles indépendantes emblématiques : L’Arlequin, le Reflet Médicis, le Saint-André des Arts et le Christine Cinéma Club. Cet agencement vise à élargir l'audience du festival et à renforcer l'atmosphère conviviale parmi les cinéphiles.

Le segment professionnel du festival, ParisDOC, se déroulera au Théâtre de l’Alliance Française. Ce lieu accueillera des événements tels que le Forum Public, les Matinales et les Rendez-vous du documentaire de patrimoine. En outre, une journée spéciale dédiée aux étudiants, nommée Réel Université, est programmée pour le lundi 24 mars également à l’Alliance Française. Certaines parties du festival, fidèles à la tradition, seront retransmises à la Bulac (Bibliothèque universitaire des langues et civilisations).

Le festival mettra l'accent sur une programmation principalement contemporaine, minimisant la portion rétrospective habituelle pour se concentrer davantage sur les œuvres de cinéastes contemporains encore en activité. L'organisation des films cherchera à créer une conversation entre eux, où chaque section complétera la suivante, tissant ainsi un réseau narratif et thématique cohérent.

De mars à août 2025, plusieurs lieux proches du Lumière accueilleront des ateliers et permanences, offrant un lien continu pendant la fermeture de la Bpi, qui rouvrira fin août 2025. Voici le programme :

Cité des métiers : Située à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, partenaire habituel de la Bpi, la Cité des métiers propose des ateliers sur l'emploi et la vie professionnelle.

Atelier Les ressources documentaires pour l’emploi et la vie professionnelle de 10h à 12h les jeudis 20 mars et 22 mai 2025.

Université Ouverte : Organisme de l'Université Paris-Cité qui propose des cours et des activités accessibles à tous.

Permanence Déclics informatiques et atelier Initiation et découverte de la culture numérique de 1h30, une fois par semaine de mars à juin 2025.

Centre Paris Anim’ Bessie Smith : Centre offrant une variété d'activités pour tous les âges.

Atelier Bons plans à Paris de 15h30 à 17h dans la salle d’arts plastiques les jeudis 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin et 17 juillet 2025.

Café Kawaa au Lumière : Un espace convivial près de l’entrée de la future Bpi pour accueillir des ateliers.

Ateliers de conversation en langues étrangères de mars à juillet 2025.

La programmation complète des ateliers et permanences reprendra à la Bpi Lumière à partir de septembre 2025.

Pendant ce temps, de janvier à mars 2025, la programmation culturelle de la Bpi continue avec des cycles tels que Faire l’Histoire, Profession reporter, Nuits de la lecture, et un programme spécial pour le week-end de fermeture. Tous ces événements sont disponibles sur l’agenda en ligne du site de la Bpi.

