Houris : Kamel Daoud dénonce “un procès médiatique

Le 4 novembre dernier, Kamel Daoud obtenait la récompense littéraire française la plus prisée, garantie d'une exposition médiatique maximale et de ventes substantielles au moment des fêtes, le Prix Goncourt. Son roman Houris, paru quelques semaines plus tôt aux éditions Gallimard, avait retenu l'attention des membres du jury.

Une dizaine de jours plus tard, en Algérie, d'où est originaire l'écrivain âgé de 54 ans, l'Algérienne Saâda Arbane accuse l'auteur d'avoir « dépossédé une victime du terrorisme de son histoire, de sa vie, contre son gré », et ce malgré « les refus catégoriques de ses parents de leur vivant ».

Elle assure s'être reconnue dans Houris, à travers le personnage d'Aube, un des personnages du récit. « Ma cicatrice. Ma canule. Les conflits avec ma mère. L’opération que je devais subir en France, la pension que je reçois en tant que victime [du terrorisme islamiste]. L’avortement, je voulais avorter. La signification de mes tatouages [au niveau de la nuque et du pied]. Le salon de coiffure, j’avais un salon de coiffure et d’esthétique et c’est dans le livre. Le lycée Lotfi. L’allusion romancée à ma passion pour l’équitation », déroulait celle qui a été victime d'une attaque menée par des terroristes islamistes en 1993, alors qu'elle était âgée de 6 ans.

« Dès la publication du livre, nous avons déposé deux plaintes contre Kamel Daoud et son épouse Aicha Dehdouh, la psychiatre qui a soigné la victime », annonçait ensuite Fatima Benbraham, avocate de Saâda Arbane. Cette dernière visait en effet l'épouse de Kamel Daoud, psychiatre, en assurant qu'elle l'avait suivi dans le cadre d'une thérapie, et avait par ailleurs évoqué le projet de livre de l'écrivain.

« [S]a femme m’a dit qu’il est en train d’écrire un livre, je lui ai dit : “Attention, je ne veux pas que ça soit sur moi”. Elle m’a dit : “Non, ça ne parle pas de toi du tout”. Plusieurs fois durant mes consultations, j’ai redit à sa femme : “Attention, je refuse qu’il fasse ça.” », rappelait-elle.

« Complètement faux »

À l'occasion d'une tribune publiée dans Le Point, où il signe régulièrement des chroniques, Kamel Daoud a répondu aux accusations de Saâda Arbane. « Cette jeune femme malheureuse clame que c'est son histoire. Si je peux comprendre sa tragédie, ma réponse est claire : c'est complètement faux. À part la blessure apparente, il n'y a aucun point commun entre la tragédie insoutenable de cette femme et le personnage Aube », assure-t-il.

Selon lui, bien d'autres personnes, victimes de la guerre civile algérienne et en particulier des groupes armés islamistes, présentent les mêmes séquelles que la jeune femme. « Houris ne dévoile aucun secret médical », souligne encore Daoud. « La canule, la cicatrice et les tatouages ne sont pas des secrets médicaux, et la vie de cette femme n'est pas un secret, comme le prouvent ses propres témoignages. Il suffit de LIRE ce roman pour voir qu'il n'y a aucun lien, sinon la tragédie d'un pays. »

Sans apporter de détail sur la thérapie évoquée par Saâda Arbane, l'auteur assure que le nom de son épouse « a été sali par la diffamation et le mensonge » et qualifie Fatima Benbraham d'« avocate carnassière ». Nous avons fait parvenir des questions à Me Benbraham, et sommes en attente de réponses.

Une victime « manipulée »

Au-delà d'une réponse aux plaintes portées contre lui et son épouse, Kamel Daoud fait de sa tribune une dénonciation d'une manipulation médiatique et politique orchestrée par le régime algérien. Il rappelle à ce titre que Houris est interdit en Algérie, car il évoque la guerre civile algérienne, entre 1992 et 2002, au cours de laquelle des affrontements très violents entre l'armée et des groupes islamistes ont fait entre 60.000 et 150.000 morts, au moins, sans évoquer les disparus, les blessés et les traumatisés.

Pour installer un semblant de paix sociale après cet épisode très douloureux de l'histoire algérienne, le pouvoir refait l'histoire, prononce des amnisties et préfère l'expression « tragédie nationale » à « guerre civile ». En 2017, un nouveau cap est franchi avec l'interdiction par la loi de mentionner cette période.

Aux yeux de Kamel Daoud, les plaintes de Saâda Arbane s'inscrivent dans une campagne de diffamation à l'égard de son œuvre et de sa personne. « Finalement, c'est cette jeune femme, cette mutilée, qui m'émeut : après sa tragédie, la voilà contrainte de mener un procès médiatique contre un écrivain alors qu'elle n'a jamais pu poursuivre ses égorgeurs », explique-t-il, avant de répéter, plus loin : « C'est une tragédie en deux actes : il y a le jour où on égorgea cette jeune femme, et le jour où elle a été utilisée dans une mise en scène. »

« Que faire ? », s'interroge le lauréat du Prix Goncourt, avant de répondre : « Ne pas s'engager contre la propagande d'un régime puissant et ne pas demander justice en Algérie. [...] Ce régime n'a rien d'autre à offrir au peuple accablé par le vide que la haine de la France et les lynchages. Voici ma réponse : je vis désormais dans un pays de droits et de justice. »

Dans son texte, Kamel Daoud rappelle par ailleurs le contexte géopolitique qui a entouré la remise du Prix Goncourt : l'éviction de la maison d'édition Gallimard du Salon International du Livre d'Alger, début novembre, mais aussi l'arrestation et l'emprisonnement en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, en novembre également, pour « atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays » et « incitation à la division du pays ».

Les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France pourraient aussi expliquer l'intérêt du régime d'Abdelmadjid Tebboune pour les deux auteurs. En effet, les échanges se sont largement dégradés depuis qu'Emmanuel Macron s'est rapproché du roi Mohammed VI, au Maroc. Au cœur des discussions menées en octobre dernier, le devenir du Sahara occidental, un territoire situé entre le Maroc et la Mauritanie. Le premier assure qu'il fait partie intégrante de ses frontières, tandis que l'Algérie soutient l'indépendance du Sahara occidental, réclamée par le Front Polisario, mouvement politique et militaire.

Le soutien du président français à l'intégration d'une partie du Sahara occidental au Maroc a vexé l'Algérie, refroidissant considérablement les relations entre les deux pays. Évoquant des contacts à Alger, Kamel Daoud rapporte que l'un d'eux l'a comparé à un « billard entre Alger et Paris », avant de lâcher : « [S]i vous aviez publié votre livre il y a un an, la situation aurait été différente. »

