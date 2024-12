Les sélections finales des Prix de Traduction 2024 du PEN Club français

Le comité de sélection du Prix Poésie en traduction du PEN Club français pour l'année 2024, présidé par Linda Maria Baros et incluant Alexis Bernaut, Sylvestre Clancier, Jalal El Hakmaoui ainsi que Jean-Philippe Raîche, a finalisé sa liste de nominations.

Sélection finale du Prix Poésie en traduction du PEN Club français :

Kaveh Akbar, Cloche pèlerine, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marine Cornuet, Le Castor Astral, 2024.

Eka Kevanishvili, Le transport des pauvres ne s’arrêtera nulle part, traduit du géorgien par Maya Katsanashvili, Les Carnets du Dessert de Lune, 2023.

Dambudzo Marechera, Cimetière de l’esprit, traduit de l’anglais (Zimbabwe) par Pierre Leroux et Xavier Garnier, Project-îles, 2024.

Ron Rash, Réveiller les morts, traduit de l’anglais (États-Unis) par Gaëlle Fonlupt, Corlevour, 2024.

Souviens-toi de l’envol. Voix féminines de la poésie persanophone, anthologie traduite du persan (Iran, Afghanistan, Tadjikistan) par Franck Merger et Niloufar Sadighi, maelstrÖm reEvolution, 2023.

Le jury du Prix Roman-récit-nouvelle en traduction du PEN Club français, composé de Carole Mesrobian (présidente), Nedim Gürsel, Josée Kamoun, Françoise Toraille, Marie Vrinat-Nikolov et Françoise Wuilmart, a arrêté sa sélection finale pour l’année 2024.

Sélection finale du Prix Roman-récit-nouvelle en traduction du PEN Club français :

Kim de L’Horizon, Hêtre pourpre, traduit de l’allemand (Suisse) par Rose Labourie, Julliard, 2023. Gennaro

Serio, Nocturne de Gibraltar, traduit de l’italien par Maïa Rosenberger, Éditions L’orma, 2023.

Sydney Hegele, Le Marais, traduit de l’anglais par Kama La Mackerel, L’Interligne, 2024.

Lorina Bălteanu, Cette corde qui m’attache à la terre, traduit du roumain par Marily le Nir, Éditions des Syrtes, 2024.

Le jury du Prix Essai en traduction du PEN Club français, composé de : Guillaume Métayer (président), Anne Duprat, Luba Jurgenson, Otto Pfersmann et Marc Cerisuelo, a arrêté sa sélection finale pour l’année 2024.

Sélection du Prix Essai en traduction du PEN Club français :

Rika Benveniste, Louna. Essai de biographie historique, traduit du grec moderne par Loïc Marcou, Éditions Signes et balises, 2024.

Bathsheba Demuth, Terre-Mer, Une histoire environnementale du détroit de Béring, traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Richard, Payot, 2023.

Julian Jackson, Le procès Pétain – Vichy face à ses juges, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Marie-Anne de Béru, Seuil, 2024.

Elena Kostioutchenko, Ma Russie bien-aimée, traduit du russe par Emma Lavigne et Anne-Marie Tatsis-Botton, Éditions Noir sur Blanc, 2024.

Le jury du Prix Théâtre en traduction du PEN Club français, composé de Fabienne Leloup (présidente), Arnaud Décarsin, Patricia Gleville, Dominique Paquet et Fulvio Caccia, a arrêté sa sélection finale pour l’année 2024.

Sélection du Prix Théâtre en traduction du PEN Club français :

Dino Pešut, Les Érinyes, filles du désespoir, traduit du croate par Nicolas Raljević, Éditions L’Espace d’un instant, 2023.

Gergana Dimitrova et Zdrava Kamenova, Cosmos Tango suivi de Refuge pour moutons et rêves, traduit du bulgare par Roumiana Stantcheva, Éditions L’Espace d’un instant, 2023.

Les Prix seront remis le 11 décembre 2024, à 18h, au Reid Hall – 4, rue de Chevreuse, 75006 Paris.

Depuis 2022, les Prix de traduction du PEN Club français entend mettre en lumière l'importance de la traduction dans l'entrelacement littéraire mondial. Ces prix annuels récompensent les traducteurs et traductrices pour leur aptitude à naviguer entre les genres littéraires — roman, essai, poésie, et théâtre — et à enrichir la littérature francophone.

Les jurys spécialisés évaluent le style, la syntaxe et la fidélité aux textes originaux tout en soulignant l'importance de la traduction comme une forme d'art qui façonne les liens interculturels.

Les lauréats 2023 du Prix de Traduction du PEN Club français ont été annoncés dans les diverses catégories. En essai, Valérie Le Plouhinec a été récompensée pour sa traduction de Au nom des Noirs de Robert Penn Warren, publié par Le Cherche midi éditeur, avec une mention spéciale attribuée à Odile Demange pour La paix ou la guerre de Mikhaïl Chichkine, aux Editions Noir sur Blanc.

Dans la catégorie Roman, Récits, Nouvelles, Marie Vrinat-Nikolov a remporté le prix pour Vierge jurée de Rene Karabash chez Belleville éditions, tandis que Lucie Modde a reçu une mention pour L’Hôtel du Cygne de Zhang Yueran chez Zulma.

Pour le théâtre, Tania Moguilevskaia et Gilles Morel ont été distingués pour Conférence iranienne d’Ivan Viripaev, et Edouard Pons a obtenu une mention pour Quand la neige tombera de Javier Vicedo Alós. En poésie, Alexis Bernaut a été honoré pour La lumière des étoiles ne cesse de faiblir de Robert Bringhurst, et François-Michel Durazzo a reçu une mention pour Cette mince ligne de partage de Silvia Eugenia Castillero.

