Quand l'Afrique rencontre le manga : Dashicray Publishing, Ubuntu power !

Cette œuvre, qualifiée de « shōnen ultramarin », fusionne le style narratif et graphique du manga japonais avec des éléments culturels et mythologiques africains. Elle vise à combler le manque de représentation des cultures africaines et afro-descendantes dans la bande dessinée, en offrant un récit où les traditions, les croyances et les histoires africaines sont mises en avant.

Brièvement rencontrée lors du festival bd BOUM à Blois, l’équipe nous emballe par sa dynamique et l’enthousiasme : « Nous avons tout débuté par un financement participatif, pour soutenir un projet un peu fou », expliquent-ils. « Et avec le succès, nous avons développé une multitude de goodies autour de nos personnages. »

Le premier tome de The Last Kamit nous plonge dans une Afrique fictive, inspirée de faits réels, où l’on suit les aventures de Sanka, un jeune descendant d’une lignée de guerriers légendaires appelés les « Gardiens ». À travers son périple, le lecteur découvre la richesse des cultures africaines, leurs mythes et leurs rites, tout en abordant des thématiques contemporaines liées à la diaspora afro.

Depuis sa création, Dashicray Publishing s’est engagée à promouvoir des œuvres qui mettent en lumière la diversité culturelle africaine, en proposant des récits originaux et authentiques.

Le tout porté par une pensée découlant d’une notion que les geeks connaissent bien : Ubuntu. Ce mot bantou désigne un système d’exploitation pour ordinateur (voir sur Wikipedia), que le développeur sud-africain Mark Shuttleworth lança en 2004. Littéralement, le terme signifie : « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. » Et à ce titre, s’oppose résolument au modèle de l’apartheid que Shuttleworth n’a pu ignorer.

Or voilà précisément ce que revendiquent les créateurs de la maison d’édition : « Ubuntu est une philosophie humaniste africaine, fondée sur une éthique solidaire, reposant sur la relation aux autres. Nous nous inspirons de la définition donnée par la militante Leymah Gbowee : “I am what i am because of who we all are.” »

L’occasion de parcourir son autobiographie, Notre force est infinie (trad. Dominique Letellier - un extrait est proposé en fin d’article) qu’avait préfacée la journaliste et militante féministe et antiraciste Rokhaya Diallo. D’autant que l’Ubuntu se retrouve dans le récit…

La publication du premier tome de The Last Kamit avait été saluée pour son originalité et sa contribution à la diversification des genres littéraires, offrant une nouvelle perspective dans le paysage de la bande dessinée. Le deuxième ne déroge pas, poursuivant avec intelligence et habileté la trame déroulée.

Pour l’heure, la diffusion et la distribution s’opèrent par leurs propres moyens : l’objectif de développement est bien là, mais on retrouvera sur leur site tous les titres ainsi que les goodies. C’est la période, profitez-en pour les soutenir ! Plus qu’une maison, Dashicray représente une passerelle entre les cultures africaines et l’univers du manga — enrichissant le 9e Art d’un syncrétisme plus que bienvenu.

