Souad Labbize primée pour sa traduction entre deux rives culturelles

Créé en 2008, le Prix Ibn Khaldoun-Senghor de la traduction est une initiative conjointe de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Ce prix vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle tout en favorisant les échanges littéraires entre le monde arabe et l’espace francophone. Doté de 10.000 €, il récompense chaque année une traduction jugée remarquable d’un ouvrage littéraire ou de sciences humaines entre les langues arabe et française.

La distinction s’adresse aux traducteurs ainsi qu’aux institutions universitaires, maisons d’édition et centres de recherche œuvrant dans ces deux espaces culturels. Son jury international se réunit chaque année pour désigner un lauréat parmi une sélection d’œuvres traduites.

Le jury, présidé par Bassam Baraké (président du jury, secrétaire général de l’Union des Traducteurs Arabes, Liban), réunissait Abdesslam Benabdelali (professeur de philosophie, traducteur, essayiste, Maroc), Zahida Darwiche-Jabbour (professeure de littérature française et traductrice, Liban).

Le composaient aussi Fayza El Qasem (professeure émérite, École supérieure de traducteurs et interprètes, France), Mohammed Mahjoub (philosophe, traducteur et écrivain, Tunisie), Hana Subhi (traductrice et professeure de littérature française, Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi, France et Irak).

Lors des délibérations, trois finalistes ont particulièrement retenu l’attention.

Ilyass Amharar (France-Maroc), pour Langage et théologie chez Abū Bakr Ibn al — ʿArabī (Gorgias Press, 2023)

Marie Tawk (Liban), pour la traduction en arabe de La Guerre insaisissable de Jean-Marc Moura (Kalima, 2022)

Sarah Rolfo (Belgique), pour la traduction en français de Du pain sur la table de l’oncle Milad de Mohammed Alnaas (Le Bruit du Monde, 2024)

Souad Labbize, née en Algérie, vit en France depuis plus de vingt ans. Poétesse et romancière, elle s’attache à rendre accessibles des œuvres majeures de la littérature arabophone au lectorat francophone.

Tunisie, 1945. Dans un pays en pleine ébullition politique se croisent les destins de deux éminentes familles bourgeoises : les Naifer, rigides et conservateurs, et les Rassaa, libéraux et progressistes. Une nuit de décembre, à Tunis, la jeune épouse de Mohsen Naifer, Zbeida Rassaa, est soupçonnée d’entretenir une liaison avec Tahar Haddad, intellectuel d’origine modeste connu pour son militantisme syndical et ses positions avant-gardistes, notamment en faveur des droits des femmes. Dans un entrelacement de secrets et de souvenirs, plusieurs membres des deux familles ainsi que leurs domestiques reviennent lors des décennies suivantes sur les répercussions désastreuses de cette funeste soirée. Comme dans un jeu de poupées russes, chaque récit en contient d’autres et renverse la perspective. Avec jubilation le lecteur rassemblera les pièces pour tenter de découvrir ce qui est réellement arrivé à Zbeida Rassaa. — Résumé du Désastre de la maison des notables

Le jury a souligné la qualité d’une traduction à la fois fidèle et lumineuse, restituant avec précision la mémoire d’une société dans un moment de bascule. Grâce à son élégance et à sa fluidité, la version française préserve l’essence du texte original tout en ouvrant une perspective singulière sur un présent en perpétuelle transformation.

L’an dernier, le Prix Ibn Khaldoun-Senghor a récompensé Samia Kassab-Cherfi pour la traduction de Barg Ellil de Béchir Khraïef, publiée par Sud Éditions (Tunis, 2023). Une œuvre qui avait également été louée pour la qualité de sa réinterprétation en français.

Ce prix, fidèle à sa mission, continue de construire des ponts entre les cultures, mettant à l’honneur les traducteurs, véritables passeurs de sens.

