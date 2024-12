Meurtres à... : Les Fables de La Fontaine au cœur de l'intrigue

À Château-Thierry, ville natale de Jean de La Fontaine, le président du tribunal est retrouvé mort sur les marches du palais de justice. L’affaire prend une tournure singulière lorsque le meurtrier laisse sur le corps des indices évoquant Les Animaux malades de la peste, un des fables du maître du XVIIe siècle. Très vite, l’intrigue se dessine : l’assassin s’inspire des écrits de La Fontaine pour orchestrer ses meurtres...

L’enquête est confiée à Laetitia Alfonsi, capitaine de police et fille illégitime de la victime. Lorsque Thibault, le fils « officiel » du président, découvre leur lien de parenté, il la menace de tout révéler. Ce demi-frère arrogant va pourtant devoir collaborer avec Laetitia lorsque de nouveaux meurtres viennent compliquer l’enquête. Ce duo inattendu, formé par des personnages antagonistes mais liés par le sang, devra apprendre à travailler ensemble pour démasquer le coupable.

Dans ce nouvel opus, Elsa Lunghini incarne Laetitia Alfonsi, tandis que Clément Manuel joue Thibault Ménard. À leurs côtés, un casting riche complète l’intrigue : Philippe Lelièvre (Marc Balestra), Caroline Loeb (Gladys Ménard), Marwane Kasdi (Stan Alfonsi), Karol Olejnik (Goran Tabor), Camille Koch-Mathian (Diane Ménard) et bien d’autres, dans des rôles qui promettent de donner vie à cette histoire aussi familiale que criminelle.

Réalisé par Delphine Lemoine et écrit par Julien Capron, cet épisode met en lumière les paysages de Château-Thierry et s’appuie sur le riche héritage culturel de Jean de La Fontaine. Les décors authentiques de la ville, en particulier le palais de justice, apportent une atmosphère réaliste et immersive à l’histoire.

Ce nouvel épisode de Meurtres à dépasse le cadre de l’enquête pour explorer des thématiques humaines profondes. En suivant Laetitia et Thibault, frère et sœur que tout oppose, l’histoire interroge la notion de famille, d’héritage et de réconciliation. Tout cela est habilement mêlé à une intrigue policière qui rend hommage à l’un des plus grands auteurs français, Jean de La Fontaine.

Meurtres à Château-Thierry sera diffusé prochainement sur France 3. Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de polars et les amoureux des fables intemporelles.

Crédits photo : France Télévisions

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com