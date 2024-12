"Désarmer Bolloré" : après la tribune, des journées d'actions sont prévues

En novembre dernier, plus de 80 librairies indépendantes signaient une tribune, où ils annonçaient leur décision de ne pas mettre en avant les livres édités par le groupe Hachette, propriété de Vivendi. Pour les fêtes, une campagne d'insertion de marque-pages a également été lancée, dans l'optique d'encourager le boycott et promouvoir le soutien aux éditions indépendantes.

Le 9 décembre, divers collectifs de la région parisienne prévoient de perturber l'assemblée générale aux Folies Bergères à Paris, où doit se décider la scission de Bolloré/Vivendi en quatre entités distinctes.

Cette fois, une première grande vague d'actions coordonnées contre l'empire Bolloré est annoncée, qui doit se tenir du 29 janvier au 2 février 2025.

Concrètement, l'idée est de s'unir « localement » pour « nouer des solidarités avec les employés, journalistes, techniciens qu'il entend contrôler, pour les aider à retourner la peur contre leur patron et à reprendre le contrôle de leur outil de travail ».

Mais aussi, non sans second degré parfois, espérons-le en tout cas : « Pour faire des apéros-palettes au pied de ses entrepôts, des bals populaires dans ses bureaux et sur ses plateaux, pour redistribuer les biens qu'il nous a spoliés, le fuel de ses dépôts à ceux qui n'ont pas de quoi se chauffer; pour remettre ses boites au service des biens communs; pour zbeuler les AG de ses actionnaires, leur faire payer les mesures d'austérité et le dérèglement bio-climatique; pour faire avec Zaho des « fucks mais vraiment gros gros fucks » à Bolloré dans ses salles de concerts, ses disques, ses livres, etc.; pour qu'il se tape l'affiche sur les murs des quartiers qu'il voudrait mettre au pas, et qu'il sente bien ce qu'il inspire de dégoût sur les terres où il se croit chez lui; pour qu'il reste avec ses semblables dans sa villa fortifiée en plein Paris et nous lâche la grappe, et pour couler ses yachts, lui reprendre à la voile l'accès à son île finistérienne, réserve à néo-nazis, et pouvoir retourner y observer les oiseaux ».

Ou encore, « pour leaker toutes les crapuleries qu'il veut tellement planquer et donner la parole à celles et ceux qu'il croit pouvoir bâillonner, ou pour aller redécorer, bloquer, occuper, désarmer ses infrastructures les plus toxiques ... jusqu'à la chute de l'empire Bolloré »...

Un site, desarmerbollore.net, a même été lancé, où on trouve, entre autres une carte interactive détaillant les implantations de l'empire Bolloré, couvrant ses maisons d'édition, médias, réseaux sociaux et points de diffusion... Un espace permet le relais des actions, mobilisations, tribunes, appels, ainsi que la distribution de matériel de sensibilisation, tel que des affiches et autres marque-pages.

Crédits photo : Désarmer Bolloré

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com