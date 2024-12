Huit minutes de Kraven The Hunter, une séquence riche en émotions

Sony termine une année 2024 atypique pour ses films de super-héros avec Kraven The Hunter. Après les réactions contrastées à Madame Web et le succès commercial mitigé de Venom: The Last Dance, malgré des critiques partagées, Kraven a la lourde tâche de renforcer l’univers cinématographique autrefois appelé SPUMC, lié à Spider-Man. Une stratégie audacieuse pour y parvenir ? Publier l’intégralité de l’ouverture du film avant sa sortie en salles.

Le super, super vilain

Les amateurs de bandes dessinées connaissent bien Kraven, l’un des ennemis les plus emblématiques de Spider-Man et membre fondateur des Sinister Six. D’origine aristocratique russe, Sergei Kravinoff a fui son pays natal après l’effondrement du règne du tsar Nicolas II en 1917.

Chasseur de gros gibier hors pair, Kraven doit ses capacités surhumaines à une mystérieuse potion à base d’herbes de la jungle. Cette substance lui confère une force exceptionnelle, une grande résistance aux blessures ainsi que des sens amplifiés, notamment la vue, l’ouïe et l’odorat.

Stratège aguerri et maître dans l’art du combat rapproché, Kraven combine instinct animal et intelligence tactique pour traquer et neutraliser ses cibles, faisant de lui l’un des adversaires les plus difficiles à vaincre dans l’univers de Spider-Man.

Cette séquence, déjà dévoilée aux spectateurs du New York Comic Con en octobre dernier, montre Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson) enfermé dans une prison russe, d’où il s’échappe rapidement et violemment. Désormais accessible à tous, cette scène met en lumière le côté sauvage du personnage, tout en restant mesurée dans la représentation de la violence brutale qui caractérise le film.

En août, Sony dévoilait une bande-annonce complète de Kraven, marquant un changement de ton radical avec une ambiance plus sombre et viscérale. Fortement axée sur une violence classée R, la vidéo était rythmée par la voix grave et poignante de Johnny Cash sur The Man Comes Around. Ce récit de vengeance, empreint de brutalité et de conflits familiaux, s’éloigne clairement des productions précédentes pour offrir une vision plus mature et intense.

Kraven contre Spider Man ?

Les nouvelles images nous plongent dans les vastes régions enneigées de Russie. On y découvre un groupe de prisonniers transportés en bus, sous le regard impitoyable de leurs gardiens. L’un d’eux s’écarte, contemplant l’horizon avec une intensité silencieuse. Moqué par un gardien qui lui lance qu’il ne survivra jamais dans ces terres hostiles, le prisonnier incarne un mélange de détermination et de mystère, annonçant un Kraven aussi imprévisible que redoutable.

L'acteur incarne avec intensité un Kraven implacable, livrant quelques moments sanglants tout en déambulant comme un homme enragé au cœur de la prison. Reste à voir si le long-métrage conservera ce mélange d’énergie et de brutalité tout au long.

Mais alors, doit-on s’attendre à un face-à-face entre Spider Man et Kraven ? Screen Rant obtenait quelques éléments de réponses sur le sujet. Taylor-Johnson y allait de son petit clin d’œil : « C’est la vraie question que tout le monde se pose, n’est-ce pas ? Nous avons créé un personnage incroyablement riche, avec un potentiel énorme pour continuer et causer encore plus de dégâts. »

Et d’ajouter : « Je pense qu’il devrait se mesurer à des superhéros que nous connaissons. L’une de mes histoires préférées est Last Hunt de Kraven. C’était l’une des sources d’inspiration que j’utilisais. Il est pétri de démons sombres et nous en montrons essentiellement les premiers pas : comment il est devenu ce méchant que nous apprenons ensuite à connaître. »

Le film est prévu dans les salles obscures à compter du 13 décembre.

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com