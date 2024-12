Les dieux et héros antiques revivent grâce à Édith Hamilton

Dans Come over come over de Lynda Barry (trad. Fanny Soubiran, Éditions çà et là), Maybonne Maydelle est une jeune adolescente de 13-14 ans qui raconte son quotidien à travers un journal intime dessiné. Elle y parle de sa vie auprès de sa petite sœur Marlys Marcelle et de sa mère, fumeuse invétérée en pleine dépression, de son père, alcoolique incorrigible qui a quitté le foyer il y a de nombreuses années, de ses amitiés, de ses amours, de ses doutes, de ses souffrances, de ses joies, de tout ce qui fait le sel de l’existence et qui marque ce passage crucial et cruel de l’enfance à l’adolescence.