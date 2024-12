Les travaux de la Grande Bibliothèque de Besançon s'ouvrent en 2025

Le nouveau complexe, qui regroupera la médiathèque Pierre Bayle, la bibliothèque universitaire et la bibliothèque d’études et de conservation, se situera à proximité immédiate du campus du centre-ville, du cœur commerçant, et face à la promenade Chamars au bord du Doubs.

La bibliothèque se divisera en deux principales sections : deux tiers pour la médiathèque d’agglomération et un tiers pour la bibliothèque universitaire, couvrant une superficie totale de 14.000 mètres carrés sur une parcelle de 4754 mètres carrés, incluant le bâtiment historique Saint Bernard de 850 mètres carrés, qui date du XVIIe siècle et est inscrit au titre des Monuments Historiques.

Elle offrira une capacité d'accueil pour environ 1550 visiteurs et disposera d'un fonds de 660.000 ouvrages, avec 160.000 titres disponibles en accès libre. Elle proposera une gamme variée et moderne de services, incluant des livres, des revues, des jeux vidéo, ainsi que des ateliers et des expositions.

90 millions € seront nécessaires pour mener à bien cette initiative, dont 25 % investis par la région. Au 1er septembre 2022, le budget prévisionnel tablait sur près de 75 millions €.

Grand Besançon Métropole / Université de Franche Comté..

Ce projet viendra compléter les ressources des 43 bibliothèques déjà présentes dans l'agglomération. La construction doit s'achever fin 2027-début 2028, avant le transfert des collections incluant BD, romans, essais, documents anciens et incunables.

Pour ce projet, l'État a déjà contribué à hauteur de 14,3 millions €, dont 9 millions proviennent du plan France Relance. De plus, l'État, via la DRAC, continue de soutenir financièrement l'aménagement intérieur, les collections, et l'équipement informatique avec un engagement supplémentaire de 339,795 €, prévu pour durer jusqu'à l'ouverture de la bibliothèque en 2028.

Un projet soutenu par l'État

Grand Besançon Métropole avait reçu 1,8 million € de l'État au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques 2024 pour la construction de la Grande Bibliothèque de Besançon. La métropole avait déjà reçu un soutien à la hauteur de 3,5 millions €, à l'occasion du concours particulier de l'année précédente.

Plus généralement en 2024, l'État français a attribué plusieurs financements à travers le concours particulier destiné aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, pour encourager les investissements des collectivités locales dans la lecture publique et la maintenance d'un réseau culturel local. Ce financement est issu de la dotation générale de décentralisation après transfert de compétences aux collectivités, et couvre diverses dépenses telles que l'extension des horaires d'ouverture, l'achat de mobilier et d'équipement informatique, ainsi que le développement des collections.

Depuis juillet 2024, le concours se divise en trois parties : la première pour les bibliothèques locales, la deuxième pour les dépenses d'investissement et de fonctionnement des collectivités ultramarines, et la troisième pour les établissements avec un impact départemental ou régional. Un arrêté du 28 octobre 2024, signé par les ministres de la Culture et du Partenariat avec les territoires, a fixé à 8,378,489 € le montant de cette troisième fraction pour 2024, une réduction significative par rapport aux 13,2 millions € de l'année précédente.

