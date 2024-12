Les éditeurs investissent dans les clubs de lecture

En multipliant les initiatives pour toucher ces communautés, ces derniers y voient une opportunité précieuse de promotion et de fidélisation, capables peut-être d’influencer les ventes et mieux encore transformer un livre en succès incontournable ?

Du marketing, ailleurs

Au Mexique, la pandémie de 2020 a joué un rôle clé dans l’essor des clubs de lecture. Paola Carola, une éditrice mexicaine de 34 ans, a lancé son club en ligne cette même année. « À cette époque, l’accent a été mis sur le collectif. À la sortie de l’isolement, les lectrices — toutes des femmes dans mon club — étaient très motivées pour retrouver ce qui leur manquait avant », explique-t-elle à El pais.

Son club, qui compte aujourd’hui environ 130 membres, est devenu sa principale source de revenus. En plus du livre choisi, elle offre des contenus enrichis comme des cartes postales et des guides de lecture réalisés en collaboration avec des illustratrices locales.

“Incontournables”, ”essentiels“

En Espagne, l’éditeur Penguin Random House recense 2709 clubs de lecture actifs. Directrice marketing, Pilar Gordoa les considère désormais comme « essentiels » dans le cadre de ses stratégies pour la promotion d’un livre. « Tout comme on peut investir dans une campagne numérique ou de publicité extérieure, ces clubs sont incontournables », déclare-t-elle.

Ces espaces permettent d’atteindre des audiences fidèles et passionnées, capables d’épuiser des éditions entières, notamment pour les petites maisons d’édition. Et dans ces deux pays, les femmes sont majoritaires dans les clubs de lecture. « Les hommes qualifient, tandis que les femmes valorisent », analyse Nubia Macías, promotrice culturelle et ancienne directrice de Grupo Planeta au Mexique.

Avec la crise que l’industrie du livre a traversée l’an passé – le désaveu de nombreux auteurs espagnols, réclamant plus de transparence à leur éditeur – le recours à de nouvelles solutions s’imposait. Dès lors qu’un ouvrage bénéficie de moyens publicitaires, son autrice ou auteur se sentira évidemment plus considéré.

Ainsi, les clubs offrent un espace non compétitif, propice à des échanges horizontaux et qualitatifs. Cette dynamique attire des lectrices de tous âges, motivées par le plaisir de la lecture et l’envie d’échanger sur leurs découvertes.

Quid de la France ?

Des initiatives qui restent timides en France, mais tout de même à souligner. La marque lyonnaise de liseuses électroniques Vivlio s’est inscrite dans cette dynamique en lançant son « eBook Club », un club de lecture 100 % en ligne, animé sur Instagram et parrainé par les éditeurs.

En effet, après avoir fondé sa maison d’édition 100 % numérique, Vivlio Studio, l’entreprise mise sur l’engouement des communautés littéraires pour renforcer l’interaction entre lecteurs et éditeurs. Ce nouveau projet illustre comment les clubs de lecture, qu’ils soient physiques ou digitaux, deviennent un levier stratégique incontournable dans l’écosystème du livre.

À LIRE - Les Espagnols lisent plus, mais manquent de temps

Une adepte des clubs de lecture en ligne explique à ActuaLitté : « Le fait que ce soit en ligne permet de mettre en lien des gens du monde entier qui mènent des vies complètement différentes, on pratique l’anglais, mais on en apprend aussi sur d’autres cultures et modes de vie. »

De l'autre côté de l'Atlantique, ces clubs de lecture ont pu devenir un véritable levier économique. À l’exemple du Reese's Book Club de Reese Witherspoon, vendu en 2021 dans le cadre d’une transaction à 900 millions de dollars incluant sa société de production Hello Sunshine, ces clubs démontrent leur capacité à influencer massivement le marché littéraire.

Avec plus de 2,1 millions d’abonnés, le Reese's Book Club joue un rôle clé dans la mise en avant d’auteurs et d’œuvres littéraires, générant des ventes significatives et créant des opportunités pour des adaptations audiovisuelles.

Crédits photo : CC BY 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com