La fin d'année des librairies : entre nouveaux chapitres et points finaux

D'abord, les naissances : le 23 novembre 2024, Edith Bravard, à 24 ans seulement, a inauguré sa seconde librairie, L’Encre du cœur, à Caen, après le succès de sa première à Rouen, ouverte en avril 2024. Spécialisée dans la romance et la romantasy, elle propose plus de 2000 titres, avec de nouvelles publications chaque semaine. La librairie se veut un lieu vivant, avec un club de lecture et des événements prévus dès janvier 2025. En somme, offrir un espace chaleureux dédié aux histoires d'amour...

Passionnée par le genre, Edith Bravard a décidé de se lancer dans l’aventure après un master en sciences politiques et une première expérience dans le monde du travail. Elle dirige désormais une équipe de cinq personnes. L’Encre du Cœur est située 25 rue Écuyère, à Caen, ouverte du mardi au samedi.

Livres et gaufres liégeoises

Le 25 novembre dernier cette fois, Monocle, la première librairie de Pontrieux (Côtes-d’Armor), a ouvert ses portes. Fondée par Pauline Bonaventure, ancienne employée dans le transport public et passionnée de livres, cette librairie généraliste s'étend sur deux niveaux et propose une large sélection de livres : littérature, romans policiers, jeunesse, BD, et un rayon dédié à la Bretagne. Après une reconversion professionnelle et une formation à l’École de la Librairie, cette dernière a lancé son projet avec le soutien de la Région Bretagne et d'associations locales. Elle entend mettre l’accent sur le conseil personnalisé et l’accueil chaleureux des lecteurs. Des événements, comme des dédicaces, et même une soirée « Harry Potter », sont déjà programmés.

Les Fées des Livres est aussi une nouvelle librairie, ouverte à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) sous les arcades de la Place nationale, qui entend allier culture, convivialité et gourmandise. Créée par Manon, passionnée par la bibliothéconomie, elle propose plus de 2500 titres, allant des romans à la science-fiction, en passant par des ouvrages d’auteurs indépendants et un rayon ésotérisme. L’espace inclut des produits dérivés et des œuvres d’artistes locaux. Manon met un accent particulier sur l’accueil, offrant des pâtisseries maison, dont des gaufres liégeoises à savourer avec des boissons originales. Des événements réguliers, comme des dédicaces, enrichissent l’expérience.

Fondée il y a 10 ans à Clermont-Ferrand, la maison d'édition jeunesse La Poule qui pond avait failli disparaître en 2023, confrontée aux difficultés rencontrées par les petits indépendants dans un secteur dominé par les grands groupes et autres coûts élevés du papier. Un élan de solidarité sur les réseaux sociaux a permis à la maison de se relancer, qui a même ouvert une micro-librairie jeunesse au sein de ses locaux, une initiative qui lui permet de diversifier ses activités et d'élargir son offre pour ses clients.

La librairie généraliste indépendante Le Loup blanc a ouvert ses portes à Etréchy (Essonne) le 22 octobre 2024, dans le centre-ville, à l’emplacement de l'ancienne mercerie. Fondée par Mélanie Dumont, enseignante reconvertie en libraire, elle propose une large sélection de livres pour tous les âges, des littératures adultes, jeunesse et ados, aux sciences humaines et arts. Un espace dédié aux enfants est aménagé avec des fauteuils confortables. La librairie offre aussi des articles de papeterie, des cartes et des marque-pages originaux. Des jeux de société seront bientôt disponibles. Vladimir Pavlović, 48 ans, a lui ouvert sa librairie près d’Amiens, à Villers-Bretonneux, ce 3 décembre, Chien sur la Lune.

Difficultés et autres fins



L'association La Pelle aux idées, à Sarlat (Dordogne), a de son côté reçu une aide de 100.000 euros dans le cadre du dispositif Fabriques de territoire pour ouvrir une librairie indépendante. Ce soutien, accordé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l'État, permettra à la structure de financer la création de cette librairie, complétée par un espace café et un projet de « livre suspendu » pour aider les personnes en difficulté. Néanmoins, la librairie fonctionne dans des locaux trop petits pour accueillir les 3000 références envisagées d'ici trois ans, ce qui nécessite un déménagement urgent. La Pelle aux idées, déjà un espace de coworking et de domiciliation pour associations, espère pouvoir créer un emploi pérenne grâce à ce projet. Une échéance d'un an a été fixée pour trouver un nouveau local.

La librairie Le Temps de Lire de Libramont en Belgique, va quitter le Serpont pour la Grand-Rue : Pierre Bodson, le libraire, prend sa retraite le 31 décembre. Vingt-huit ans après avoir concrétisé son rêve qui était d'ouvrir une librairie à Libramont, Il prend sa retraite. Son Temps de lire est repris et déménagera à la Grand-Rue.

Les librairies de Louviers (Eure), Quai des Mots et Noctambulle, sont en grande difficulté. Stéphane Lemaître, gérant de Quai des Mots, affirme être « à deux doigts de la cessation de paiements » et craint une fermeture en 2025. Malgré un chiffre d'affaires en hausse, la librairie souffre de lourdes charges, notamment les prêts Covid à rembourser et une facture énergétique doublée. Pour limiter les coûts, il a réduit ses effectifs, mais cela reste insuffisant. De son côté, Noctambulle se maintient grâce à un licenciement récent, mais sa situation reste précaire. Ce dernier a sollicité une aide publique, mais sa demande a été rejetée par la mairie et l’Agglomération Seine-Eure. Il déplore également les accusations de mauvaise gestion de son entreprise...

La librairie Saint-Pierre à Senlis (Oise), touchée par les difficultés financières liées à la pandémie et à la concurrence des livres d'occasion et des ventes en ligne, innove pour attirer de nouveaux clients. Chaque mois, elle invite une célébrité à devenir libraire d’un jour dans le cadre de l’événement Derrière le comptoir. Après la journaliste Olivia de Lamberterie, c'est au tour d'Elisa Tovati de prendre récemment le rôle de bouquiniste. D'autres invités, comme Mathias Malzieu, sont programmés pour 2025. Malgré les difficultés, Amandine Ardouin, propriétaire, reste déterminée à faire vivre la librairie.

Une librairie de Marseillan (Hérault), La Grande Sauterelle, ouverte en 2021, fait également face à d'importantes difficultés financières, malgré un succès de fréquentation. La propriétaire, ayant dû engager un remplaçant pendant son congé maternité, se retrouve avec une trésorerie fragilisée. Pour éviter la fermeture de la librairie, une cagnotte a été lancée, visant à récolter 15.000 €, dont 3805 € ont déjà été collectés. Une soirée-concert est également prévue le 4 décembre pour récolter davantage de fonds.

La librairie Bulles & Jeunesse de Vitré (Ille-et-Vilaine) n'a de son côté pas pu échapper au placement en liquidation judiciaire le 20 novembre 2024, mettant fin à ses activités. Malgré un élan de solidarité, avec une cagnotte en ligne ayant récolté 16.402 €, cela n’a pas suffi pour sauver le commerce. Le propriétaire, Josig Arnal, avait lancé cet appel à l’aide en juin 2024, espérant atteindre 25.000 € pour couvrir les dettes.

La vie des librairies

Après 52 ans d’existence dans la rue piétonne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), Atlantic Librairie Papeterie tourne, elle, une nouvelle page. Christian Haudouin, qui a dirigé l’institution locale. La librairie sera désormais gérée par Emilie et David Le Berre, qui reprendront le flambeau et assureront la continuité de ce commerce historique. Anciennement employés dans le secteur des assurances en région parisienne, le couple a décidé de changer de vie pour se rapprocher de la mer et de leurs familles en Vendée et en Morbihan. Ils ont été attirés par l’opportunité de reprendre un commerce de proximité dans une ville à taille humaine.

Le 21 octobre 2024, Quentin Schoëvaërt, David Rey et Simon Gémon ont racheté le fonds de commerce de la librairie Les Nouveautés, dans le Xe arrondissement de Paris. Après avoir dirigé la librairie Atout Livre, ils ont acquis cette enseigne pour 900.000 euros. Dominique Monin, propriétaire depuis 2016, partant à la retraite, a cédé le commerce. Simon Gémon, salarié chez Atout Livre, a été nommé directeur du magasin. La librairie, avec un chiffre d'affaires annuel de deux millions d'euros, conserve son équipe de dix libraires.

La librairie Hisler, située à Metz, a vécu un enchaînement tragique : cambriolée dans la nuit du 26 au 27 novembre 2024, dix jours après avoir été victime d’un incendie... Les cambrioleurs ont forcé une porte en bois provisoirement installée par les pompiers pour sécuriser le lieu. Le vol survient après un incendie dévastateur dans l’immeuble, qui abrite également des logements. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête.

Plus joyeux, la librairie Memoranda, située en haut de la rue Froide à Caen, célèbre son 40e anniversaire en 2024. L'institution caennaise spécialisée dans les livres d’occasion reste un lieu incontournable pour les amateurs de lecture.

La librairie Albertine, située au cœur de New York, fête ses dix ans d’existence en 2024. Inaugurée en septembre 2014 au sein de la Villa Albertine, qui abrite les services culturels de l'Ambassade de France, l'enseigne francophone a relevé le défi audacieux de s'implanter sur la 5e avenue, face à Central Park. Le 14 novembre, une centaine de personnes se sont réunies pour célébrer l'événement lors d'une réception en présence d’écrivains de renom tels que Patrick Chamoiseau, Hervé Le Tellier, et Alaa El-Aswany.

Cette librairie, qui propose environ 12.000 titres, a vu sa fréquentation augmenter, avec une clientèle désormais composée de 60 % de francophones et 40 % d'Américains, notamment grâce à ses ouvrages de littérature francophone traduits en anglais. En plus de vendre des livres, Albertine organise des rencontres littéraires et distribue des ouvrages pour les écoles bilingues de New York. Un véritable pilier de la culture francophone aux États-Unis.

Enfin, la 14e édition de la Librairie éphémère, organisée par la librairie des Deux Muses à Coulommiers (Seine-et-Marne), qui se tient jusqu'au 5 janvier 2025 dans les anciens locaux de la Banque de France. Cet événement littéraire attire chaque année un nombre croissant de visiteurs, avec plus de 23.000 personnes en 2023, et promet cette fois-ci une expérience encore plus prestigieuse et fournie. La librairie, qui s’étend sur 400 m², offre une large sélection de livres rares et de qualité, dans un cadre décoré avec soin pour l’occasion.

