Mélissa Da Costa à l'honneur au salon du livre de Boulogne-Billancourt

Le Salon se déroule à deux adresses emblématiques : l’Hôtel de Ville, un chef-d’œuvre Art déco signé Tony Garnier, et l’Espace Landowski, situé avenue André-Morizet à Boulogne-Billancourt. Les visiteurs pourront profiter de rencontres, ateliers et animations durant les horaires suivants :

Vendredi 6 décembre : 17h-21h

Samedi 7 décembre : 14h-19h

Dimanche 8 décembre : 14h-18h

Avec une programmation éclectique, le Salon met en avant les temps forts suivants : 15 grands entretiens, rencontres et tables rondes avec des invités prestigieux. Une classe de maître de Sourya et deux ateliers manga pour les amateurs de BD et mangas. Une déambulation au musée des Années 30 guidée par Laurence Devillairs. Une projection du film Topaze, suivie d’une table ronde autour de Marcel Pagnol en présence de son petit-fils.

Outre Mélissa Da Costa qui présentera son dernier roman Tenir Debout, d'autres grands noms seront présents, dont Yasmina Khadra, Philippe Jaenada et Bernard Werber, qui rencontreront leurs lecteurs. Les essais et récits marqueront également le programme avec des figures comme Antoine Compagnon, Gilles Kepel et Roselyne Bachelot. Enfin, le cinéma sera à l’honneur avec un hommage à Marcel Pagnol.

Les visiteurs auront la chance de rencontrer des auteurs de renom tels qu’Albert Algoud, Raphaëlle Giordano, Valérie Trierweiler, ou encore Danicollaterale, dans une ambiance conviviale.

Le Salon propose enfin des animations pour tous les publics, et donnera l'occasion au public de profiter en famille avec une soirée dédiée aux BD et mangas le vendredi soir. Des ateliers jeunesse prendront place le week-end, incluant création de bandes dessinées, marque-pages et calligrammes. Sans oublier des activités intergénérationnelles, dont des discussions littéraires et un cadavre exquis collectif.

