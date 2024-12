Distributeur et plateforme de streaming, MUBI ouvre une filiale éditoriale

Fondée en 2007 par l'entrepreneur turc Efe Çakarel, la société MUBI s'est d'abord présenté sous la dénomination The Auteurs. Dès 2008, un service de vidéo à la demande nait, grâce à un partenariat avec le distributeur Criterion Collection. Deux ans plus tard, l'entité se renomme MUBI et, à partir des années 2020, s'investit plus largement dans la production et la distribution.

En 2021, MUBI s'était essayé à l'impression avec Notebook, un magazine imprimé bisannuel, disponible uniquement en anglais, qui venait prolonger les publications en ligne, liées à la plateforme de streaming.

À partir du mois d'avril 2025, la société poursuivra son exploration éditoriale avec MUBI Editions, un « nouveau chapitre enthousiasmant pour MUBI, qui s'appuie sur sa longue histoire de défense de la culture cinématographique, aussi bien par la projection que par l'édition de films », annonce un communiqué.

Quatre « séries » sont d'ores et déjà définies, au sein desquelles viendront se classer les ouvrages à venir :

Projections : des livres centrés sur la culture et l'histoire cinématographiques ;

Auteurs : des livres et objets d'art réalisés en collaboration avec des artistes et des cinéastes renommés ;

Internegatives : réédition de textes traduits, inédits, rares ou indisponibles ;

Lights! : des livres qui explorent et mettent en avant des productions et sorties MUBI.

Les titres seront proposés à la vente directe via le site de MUBI, mais aussi distribués par Thames & Hudson dans le monde entier, et par Distributed Art Publishers aux États-Unis et au Canada.

Textes et images, un dialogue

Un premier ouvrage est dévoilé, en forme de manifeste pour la maison d'édition. Read Frame Type Film, imaginé avec le Centre Pompidou, se présente ainsi à l'intersection « du cinéma, de l'histoire visuelle et du design ». Dans cet ouvrage, Enrico Camporesi, responsable de la recherche et de la documentation au service de la collection film du Centre Pompidou, l'historienne de l'art Catherine de Smet, spécialiste du design graphique, et le designer Philippe Millot se penchent sur les liens entre cinéma et typographie.

Ils étudient plus particulièrement ce dialogue grâce à 24 œuvres cinématographiques et visuelles des collections du Centre, qui interrogent le rapport entre textes et images.

L'ouvrage s'inscrit dans la continuité de TypoFilm, qui associait au Centre Pompidou « des historiens du design graphique, des spécialistes du film d’artiste et de la vidéo, des artistes et des graphistes, dans la tentative de restituer une généalogie de la typographie à l’écran et de ses enjeux expérimentaux ».

Photographie : Read Frame Type Film, MUBI Editions

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com