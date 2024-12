Beast Quest, une bête de série littéraire bientôt adaptée

Ouverte en 2007 au Royaume-Uni et l'année suivante en France, chez Hachette Jeunesse, dans une traduction de Blandine Longre, la série littéraire Beast Quest suit les aventures de Tom et Elenna, déterminés à protéger le Royaume d’Avantia des machinations du sorcier Malvel... Tout au long de leur quête, ils croiseront différentes créatures, toutes plus redoutables les unes que les autres...

Une poignée d'années plus tard, Beast Quest compte près de 180 livres, en version originale, dont plusieurs dizaines ont été traduits en français...

Le royaume d'Avantia est en danger ! Et tous les espoirs reposent sur Tom, un jeune garçon ordinaire. Quand il décide d'aller voir le roi, pour tenter de sauver son village, il est loin de se douter que sa quête ne fait que commencer... – Le résumé de l'éditeur pour Beast Quest, tome 1

D'après Superprod et Coolabi, la série littéraire est particulièrement appréciée au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Europe du Sud ou encore au Japon, et près de 24 millions d'exemplaires auraient été vendus dans le monde, avec des récits traduits en 30 langues...

Une série fidèle

« Nous sommes ravis de voir l'une de nos sagas les plus emblématiques prendre vie grâce au talent et à l'expertise de l'équipe de Superprod. Beast Quest, imaginée par notre studio interne Working Partners, continue de captiver les enfants avec la même intensité qu'à son lancement il y a près de vingt ans. Nous sommes impatients de faire découvrir cette aventure au public à travers le monde entier », se réjouit Jeremy Banks, PDG du groupe Coolabi.

Aux yeux des deux partenaires, une série animée trouverait donc son public. Ils promettent un passage à l'audiovisuel qui restera « fidèle à l’univers des livres, plongeant les spectateurs dans un monde fascinant peuplé de créatures extraordinaires. Conçue pour captiver les enfants et les familles du monde entier, elle abordera des thèmes universels et intemporels comme l’amitié, le courage et le dépassement de soi ».

Plusieurs studios d'animation seront à l'œuvre pour adapter l'univers de Beast Quest : Wheel in Motion au Royaume-Uni, The Coproduction Company aux États-Unis, Red Monk Studio en Italie, Melusine au Luxembourg et Superprod Animation en France.

La distribution internationale de la série sera assurée par Superights, filiale du groupe. Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est annoncée, puisque la série est à la recherche de ses diffuseurs.

