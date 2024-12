Le "média épistolaire" La Disparition lance La Correspondance

En prévision de l'élection présidentielle de 2027, dès janvier 2025, La Disparition publiera, en complément de ses lettres habituelles, trois séries de correspondances qui s'étaleront sur six mois chacune, avec une lettre mensuelle.

Chaque correspondance offrira aux deux auteurs l'opportunité de partager leurs expériences personnelles, leurs perspectives sur l'actualité et le monde, leurs inquiétudes, leurs désirs, leurs doutes, leurs joies et leurs peines.

Voulant se distinguer des traditionnelles tribunes ou lettres ouvertes publiées dans les médias, ainsi que des recueils de correspondances posthumes, La Correspondance proposera un échange continu sur le long terme, permettant aux idées de se développer au regard du contexte.

Les trois dialogues de six mois chacun, se succèderont, entre janvier 2025 et mars 2027. La première correspondance, axée sur l'antiracisme entre Aurélien Bellanger et Kaoutar Harchi, débutera par une lettre du premier à la seconde. Cette missive abordera des sujets tels que la réélection banalisée de Donald Trump, le backlash techno-masculiniste suite au rachat de Twitter par Elon Musk, et les bombardements à Gaza.

La correspondance sur le thème de l'antisexisme sera portée par Alice Zeniter et Phœbe Hadjimarkos Clarke. Concernant la thématique de l'écologie, des lettres seront échangées entre Hadrien Klent et Vidya Narine.

Pour faire exister cette initiative, le média lance une campagne de précommande, avec un premier objectif de 800. Les abonnés recevront un courrier tous les mois durant six mois. À l’intérieur des enveloppes, la lettre écrite, ainsi qu’une photo type Polaroïd prise par l’auteur durant l’écriture de sa lettre.

Pour 10 €, recevez trois cartes postales signées et soutenez la presse indépendante. Pour 52 €, obtenez la correspondance entre Aurélien Bellanger et Kaoutar Harchi, ou choisissez deux correspondances pour 90 €. L'offre complète à 120 € comprend toutes les trois correspondances. Les engagés peuvent opter pour l'option Fanatique à 400 €, et les plus dévoués, l'option Pour toujours à 1000 €, offrant un abonnement à vie...

La Disparition est un média épistolaire fondé en 2021, dédié à documenter les disparitions marquantes de notre époque. Deux fois par mois, les abonnés reçoivent une lettre qui aborde des disparitions, tantôt souhaitables, tantôt regrettables, à travers un récit journalistique et littéraire ou même fictif, adressé directement aux lecteurs à la première personne. Chaque envoi comprend également une carte postale illustrant le récit, un nota bene pour approfondir le sujet, des mots croisés, et une carte de visite présentant l’auteur.

Parmi les récents sujets traités, on trouve la disparition d'un écrivain de Tanger par Hajar Azell, celle d'un village par Anthony Passeron, l'odeur d'un violeur par Pauline Ferrari, et l'oasis de Gabès par Emna-Zina Thabet. La Disparition ne se limite pas à la nostalgie, mais vise à sensibiliser son lectorat sur l'importance de préserver ce qui peut encore l'être, en abordant des thèmes écologistes et des luttes contemporaines sur le genre, l'identité, les services publics, et l'urbanisme.

Les auteurs varient de jeunes journalistes écrivant de longs formats pour la première fois, à des auteurs confirmés tels qu’Emilienne Malfatto, Joseph Andras, ou Mohamed Mbougar Sarr. La Disparition publie aussi une newsletter gratuite tous les quinze jours, avec des revues de presse et des recommandations de lectures et de visites.

L'équipe se compose d'Annabelle Perrin, rédactrice en chef et cofondatrice, qui sélectionne les sujets, gère les relations avec les pigistes et les auteurs, et propose des recommandations culturelles dans la newsletter Courrier. Elle anime également un ciné-club à Marseille et intervient sur les nouvelles écritures journalistiques et l'histoire de la presse indépendante dans diverses écoles de journalisme, tout en animant des ateliers d'écriture en prison.

François de Monès, également cofondateur, est responsable de la relecture, de la correction des articles, de l'illustration, et de la gestion administrative et financière du média. Il contribue parfois à d'autres publications comme Socialter et Post, et est passionné de littérature. François, actuellement en formation de boulangerie, est décrit comme quelqu'un qui aime se retrouver dans des situations délicates.

