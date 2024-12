Un « quart d’heure de lecture » national pour s'évader

Que vous soyez lecteur inconditionnel, occasionnel ou peu habitué à lire, ce moment propose une opportunité unique : prendre 15 minutes pour se plonger dans un livre, seul ou collectivement. Le CNL encourage la participation de toutes les structures, qu’elles soient publiques ou privées, à inscrire des initiatives dans le cadre de cette journée. Les entreprises, administrations, associations, centres sociaux, EHPAD ou encore clubs de lecture sont particulièrement invités à organiser des temps collectifs autour de la lecture.

Pour les intéressés, un guide pratique et des outils de communication sont disponibles sur le site du CNL pour accompagner les initiatives : affiches, kits de communication et tutoriels faciliteront la mise en place d’événements adaptés à chaque structure. Les organisations peuvent également s’inscrire via un formulaire en ligne, permettant au CNL de valoriser et de faire connaître la diversité des projets organisés sur tout le territoire.

À quoi sert le « quart d’heure lecture » ?

Le « quart d’heure lecture » s’inspire de l’initiative généralisée par l’Éducation nationale en 2019, qui a introduit un temps quotidien de lecture dans toutes les écoles. Cette pratique a rapidement démontré des résultats positifs, notamment au niveau collectif : elle instaure un moment de silence apprécié, suscite l’enthousiasme et renforce le sentiment d’appartenance. Les élèves, apaisés et plus concentrés après ce moment, reprennent leur travail dans de meilleures conditions.

Ces bienfaits ne sont pas réservés aux enfants. Chez les adultes, quinze minutes quotidiennes de lecture suffisent pour se détendre, s’évader, s’étonner et s’enrichir. Cet instant constitue également un outil précieux pour améliorer le bien-être mental, une thématique particulièrement mise en avant alors que la santé mentale sera la Grande cause nationale 2025. La lecture, en encourageant la réflexion et la créativité, peut jouer un rôle important dans la préservation de l’équilibre psychologique.

Donner une place à la lecture dans notre quotidien, professionnel ou privé, permet de faire prendre conscience de l’importance des livres dans la vie de chacun, de leur influence dans la relation à l’autre et du plaisir qu’ils nous donnent ; ils favorisent la création de liens et ouvrent des espaces de réflexion. Notre société en a besoin. - Régine Hatchondo, présidente du CNL

Pour participer au quart d’heure de lecture national, il suffit d’ouvrir un livre le mardi 11 mars 2025, seul ou en groupe. Les initiatives peuvent être organisées dans des écoles, des entreprises, des associations ou encore des administrations. Les participants sont invités à partager leurs actions sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #11marsjelis, contribuant à faire rayonner l’événement à l’échelle nationale.

Des informations détaillées, des outils pratiques et un formulaire d’inscription sont disponibles sur le site du CNL. En rassemblant des milliers de participants autour de ce geste universel, le quart d’heure de lecture national rappelle que la lecture, bien plus qu’un simple loisir, est un levier de partage, de réflexion et de bien-être.

Crédits photo : CNL

Par Clotilde Martin

