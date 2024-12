« Les tribune est prête, avec plus de 250 signatures elle est adressée envoyée aux assomptionnistes, ainsi qu’à la direction », nous indiquait-on ce matin. En l’espace de trois jours, autrices, auteurs, illustratrices et illustrateurs se sont mobilisés pour rédiger un texte commun.

Certes, la direction du groupe recule sur ses positions, après l'abandon d'une prise de participation au sein de l'ESJ Paris et le départ d’Alban du Rostu, mais « qu’elle considère qu’il s’agit là d’une fleur démontre combien personne dans les hautes sphères n’a compris de quoi il en retournait », assure-t-on à ActuaLitté. Leur texte est proposé ici en intégralité.

Pour que l’extrême droite ne mette pas la main sur Bayard

Nous, auteurs et autrices publiés par Bayard et Milan, partageons la très vive inquiétude des salariés du groupe devant les signaux alarmants de rapprochement avec l’extrême droite envoyés par le nouveau directoire en place depuis quelques semaines. L’annonce de l’arrivée comme consultant de la direction, chargé de la stratégie et du développement du groupe d’Alban du Rostu, de l’un des proches du milliardaire ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin, directeur du Fonds du Bien commun, est la dernière étape d’un virage consternant.

Cet ex-bras droit du milliardaire apparaît dans l’organigramme du projet Périclès (Patriotes, Enracinés, Résistants, Identitaires, Chrétiens, Libéraux, Européens, Souverainistes) parmi les trois fondateurs et administrateurs aux côtés de Pierre-Édouard Stérin. Or ce projet annonce ouvertement militer pour infiltrer les zones d’influences culturelles afin de permettre l’accession au pouvoir du Rassemblement national. Ses trois objectifs affichés « pour servir et sauver la France » évoquent, outre un plan de bataille pour une victoire électorale et une victoire politique aux prochaines élections, une victoire idéologique.

Dans un document datant du 28 septembre 2023, ils listent ainsi les tendances à combattre : « refus de la préférence nationale, islamisme, wokisme, lois liberticides, immigration incontrôlée, socialisme et étatisme, laïcité agressive ». Comment comptent-ils y parvenir ? Pour « rendre nos idées majoritaires dès maintenant » écrivent-ils, il s’agit notamment de « promouvoir nos idées de façon claire, argumentée et cohérente », de « décrédibiliser et attaquer les idées adverses », « d’imposer nos thèmes » le tout en passant par les médias et la production intellectuelle.

Dans ce même document, ils annoncent clairement la couleur : « Objectif : Après la victoire électorale, une victoire politique durable requiert de s’appuyer sur des hommes de pouvoir compétents et convaincus, à fois issus du public et du privé. » Suivent les photos de Jordan Bardella et Marine Le Pen, comme les dirigeants de demain desquels les membres de Périclès doivent se tenir proches. Enfin page 21 du même document, apparaît Alban du Rostu, photo à l’appui, comme l’un des trois fondateurs et administrateurs du projet Périclès.

Ce sont des faits, non des opinions ni des procès d’intention. Si « Bayard n’est pas à vendre » comme le répète le directoire du groupe, l’infiltration au plus haut sommet d’organes de presse et d’édition fait bien partie de la stratégie mise en place pour conduire l’extrême droite au pouvoir.

Les salariés de Bayard s’étaient déjà vivement émus de découvrir la semaine dernière que Bayard venait de prendre des parts dans l’ESJ, une école de journalisme non reconnue par la profession, aux côtés d’investisseurs tels que Vincent Bolloré, dont le catholicisme ultraconservateur qui combat pour l’extrême droite n’est plus à démontrer.

Ils réclament désormais le départ d’Alban du Rostu et tiennent à réaffirmer les valeurs d’ouverture, de fraternité et de tolérance qui sont propres à leur entreprise. Nous, auteurs et autrices publiés par Bayard et Milan, interpellons l’actionnaire, la congrégation des Assomptionnistes, éditeur catholique ayant toujours soutenu la multiplicité des regards et des pensées, et prôné un humanisme généreux : nous soutenons la démarche des salariés et ne laisserons pas nos œuvres instrumentalisées au profit d’une stratégie contraire à nos valeurs.

Écrire et dessiner, créer et inventer à destination d’un jeune public n’est pas une démarche anodine. À travers nos livres nous cherchons à accompagner les enfants pour qu’ils grandissent en confiance dans ce monde, à éveiller leur appétit de découverte, leur désir de comprendre, leur envie d’aller vers les autres, nous œuvrons pour les aider à devenir des citoyens qui réfléchissent et qui agissent. Lire n’est pas un acte anodin. La lecture permet la liberté de penser et d’agir.

La liberté de choisir qui l’on veut devenir sans œillères, sans contraintes ni tabou. Dans la diversité des formes et des ouvrages que nous concevons, avec nos différences d’opinions, nous ne nous reconnaissons pas dans des valeurs conservatrices et réactionnaires et ne pouvons les laisser se répandre à la direction du groupe qui nous publie.

310 premiers signataires au 2 décembre 2024

Murielle Szac, Marie-Aude Murail, Paul Martin, Serge Bloch, Hervé Tullet, Anne-Laure Bondoux, Marc Boutavant, Emmanuel Guibert, Bernard Friot, Anne Didier, Olivier Muller, Manon Fargetton, Lewis Trondheim, Susie Morgenstern, Jacqueline Cohen, Évelyne Brisou-Pellen, Rémi Courgeon, Thierry Gaudin, Pascal Lemaître, Marie-Agnès Gaudrat, Jo Hoestlandt, Olivier Balez, Tibo Bérard, Anne-Marie Desplat-Duc, Malika Ferdjoukh, Romain Ronzeau, Ludivine Irolla, Thomas Baas, Clémentine Beauvais, Yvan Pommaux, Serge Hefez, Magali Le Huche, Xavier Deneux, Olivia Sautreuil, Séverine Vidal, Jennifer Darlymple, Sophie Van der Linden, Albert Moukheiber, Joëlle Jolivet, Bruno Gibert, Emile Jadoul, Vincent Caut, Lucie Durbiano, Marie Pavlenko, Anaïs Sautier, Ségolène Valente, Esmé Planchon, Anne Schmauch, Camille Roy, Stella Lory, Olivier Deloye, Sophie Noël, Claire Clément, Nathalie Choux, Juni Ba, Stéphanie Duval, Fabien Öckto Lambert, Stéphanie Rubini, Georgette, Laure du Faÿ, Vérane Cottin, Baptiste Massa, Anne Isabelle Le Touzé, Marion Cocklico, Marie Paruit, Catherine de Lasa, Marie-Hélène Delval, Jean-Luc Marçais, Alain Korkos, Rémi Malingrey, Sylvain Frécon, Mélanie Edwards, Jacques Azam, Quentin Vijoux, Julie Olivi, Laurence Bouvard, PrincessH, Nicolas Dabas, Marie-Élise Masson, Dorothée de Monfreid, Caroline Hüe, Rosalind Elland-Goldsmith, Alix Garnier, Rachel Corenblit, Marie Aubinais, Manu Boisteau, Berit Fischbach, Léo Louis-Honoré, Zelda Pressigout, Cléry Dubourg, Théo Calmejane, Charline Giquel, Delphine Panique, Alexandre Géraudie, Camille Blandin, Khassatu Ba, Alix Garin, Sylvain Bordesoules, Frédéric Rébéna, Marion Duclos, Justine Sow, Paul Rey, Irène Tardif, Eloïse Héritier, Pierre Serisier, Marjolaine Boutet, Géraldine Meignan, Sylvain Loscos, Émilie Valentin, Marie Bretin, Mélusine Allirol, Marion Piffaretti, Kiko, Anne- Sophie Baumann, Celune, Clémence Sabbagh, Christine Davenier, Jeanne Boyer, Sarah Turoche, Sibylle Delacroix, Chloé Davenis, Marina Philippart, Géraldine Collet, Emilie Chazerand, Samir Senoussi, Patricia Berreby, Kidi Bebey, Alban Marilleau, Emmanuelle Grundmann, Erwann Surcouf, Christophe Bataillon, Romain Gallissot, Pascal Jousselin, Emmanuelle Figueras, Estelle Vidard, Anjuna Boutan, Sandra Laboucarie, Wouzit, Zelda Zonk, Laure Pansiot, Jérémie Dres, Laura Orban, Joséphine Lebard, Didier Balicevic, Benoît Marchon, Julien Frey, Sandrine Herrenschmidt, Noëlle Herrenschmidt, Aurore Damant, Catherine Loizeau, Marion Puech, Nancy Peña, Manon Paulic, Colonel Moutarde, Claire Renaud, Nicolas Hubesch, Isabelle Maroger,Béatrice Veillon, Amélie Falière, Manu Causse-Plisson, Joëlle Dreidemy, Claude Delafosse, Régis Lejonc, Florence Hinckel, Eve Pisler, Oceane Meklemberg, Soledad Bravi, Alexandra Garibal, Alexandre Franc, Anne Langlois, Anne Renaud, Anett Hardy, Audrey Guiller, Bastien Jalibert, Benjamin Strickler, Benoit Bajon, Benoît Marchon, Camille Pichon, Célia Flaux, Chloé Almeras, Claire Alet, Claudia Bielinsky, Clément Fabre, Clotka, David de Thuin, Églantine Ceulemans, Élodie Durand, Émile Jadoul, Emmanuelle Grundmann, Fabienne Teyssedre, Frank Escoubes, Frédérick Mansot, Giovanni Jouzeau, Guillaume Dumont, Guillaume Long, Gwenaëlle Dudek, Jess Pauwels, Julie Rembauville, Laurence Fey, Léa Yancis, Loïc Méhée, Loïc Sécheresse, Mabrouck Rachedi, Magali Attiogbé, Marie de Monsabert, Marie Touly, Mathieu Demore, Mim, Myriam Alizon, Nadège Larcher, Nicolas Blanco-Levrin, Nicolas Francescon, Nicolas Lafitte, Nob, Obion, Pascale Bouchié, Peter Elliot, Philippe Derrien, Philippe Dorin, Pierre Caillou, Raphaël Beuchot, Raphaël Chassol, Raphaël Martin, Roger Zanni, Roland Garrigue, Samuel Stento, Sandrine Beau, Souleymane Mbodj, Stéphanie Ledu, Thierry Bedouet, Thom Pico, Tristan Mory, Véronique Cohen, Véronique Foz, Vincent Guigue, Vincent Sorel, Virginie Vidal, Zelda Zonk, Laurent Audouin, Marc Dubuisson, Catherine Chardonnay, Samuel Loussouarn, Renaud Perrin, Aude Soleilhac, Muriel Zürcher, Maïa Brami, Déborah Mirabel, Agnès Barber, Jérôme Anfré, Marc Lizano, Léon Bloch, Mickaël Jourdan, Natacha Scheidhauer, Marc Cantin, Isabel, Nathalie Dieterlé, Olivier Latyk, Colette Hus-David, Philippe Masson, Lucile Placin, Naïr Nahapétian, Sybilline, Rim Battal, Aurélie Sarrazin, Marie Voyelle, Elsa Bordier, Iegor Gran, Lucie Brunellière, Sylvain Pattieu, James Christ, Charles Dutertre, Charif Majdalani, Sophie Nanteuil, Marion Montaigne, Estelle-Sarah Bulle, Maud Begon, Frédéric Bagères, Ulysse Malassagne, Pascal Prévot, Alain Chiche, Mathieu de Muizon, Jeanne Berthelot, Pascale Hédélin, Michèle Bayard, Danièle Laufer, Cédric Vallet, Jean Berthelot, Éléna Selena, Anne-Gaëlle Balpe, Gigi Bigot, Arnaud Nebbache, Anouk Ricard, René Escudié, Delphine Renon, Aurélie Abolivier, Sébastien Pelo, Anne Rivière, Pauline Pons, Germain Barthélémy, Julie Safier-Guizard, Tinoland, Guillaume Nail, Antoine Dodé, Léa German, Aurélie Neyret, Benjamin Lacombe, Ewen Blain, Irène Bonacina, Juliette Mellon, Sophie Lodwit, Sébastien Pelo, Sidonie Van den Dries, Matthieu Méron, Ilya Green...

Le texte originel est disponible ci-après :

