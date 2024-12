José Vieira lauréat du Prix Des racines et des mots 2024

Créé en partenariat avec la Ville de Lille, ce prix littéraire a fêté sa 10ᵉ édition les 30 novembre et 1er décembre 2024. Depuis sa création, il s’attache à promouvoir les récits qui interrogent les réalités complexes de l’exil et de l’identité, tout en offrant une reconnaissance importante aux auteurs engagés dans cette réflexion. Chaque début décembre, il couronne une œuvre marquante, en soulignant la richesse littéraire et humaine de ces histoires.

Le jury, présidé par Françoise Objois, a décidé de récompensé José Vieira pour son roman qui nous conte ses souvenirs d'enfances, de l’exil aux réflexions contemporaines, en passant par les bouleversements de la révolution d’avril et les promesses d’un avenir lumineux, et retrace l’histoire de sa famille.

Du Portugal aux bidonvilles de Massy, de la Roumanie aux frontières basques, il esquisse une cartographie empreinte de révolte et d’engagement militant dans un premier récit à la poésie empreinte de mélancolie.

Avec une écriture visuelle et profondément ancrée dans le réel, Souvenirs d’un futur radieux célèbre la liberté, la tolérance et la transmission de la mémoire. Ce livre est une invitation à ne pas oublier, à résister à l’exclusion, tout en témoignant d’une page de l’histoire française marquée par le métissage culturel, le partage et la fraternité.

José Vieira succède à Sabine Huynh, qui, avec pour son roman Elvis à la radio (Édition Maurice Nadeau 2022), a été lauréate du prix en 2023.

Crédits photo : Des racines et des mots

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com