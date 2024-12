Retrait de l'ESJ et départ d'Alban du Rostu : Bayard cède

Dans un communiqué diffusé en interne ce lundi 2 décembre, le directoire du groupe Bayard annonce renoncer à deux décisions récentes, la prise de participation du groupe au sein de l'école de journalisme ESJ Paris, aux côtés d'autres investisseurs, parmi lesquels Vincent Montagne (Média-Participations) et Vincent Bolloré, et le recrutement d'Alban du Rostu, ancien employé du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, défenseur d'un catholicisme identitaire.

Deux choix qui, en quelques semaines après l'arrivée d'un nouveau président du directoire, François Morinière, ont réussi à fédérer une large partie des salariés du groupe contre la direction. Après une démonstration lors de l'inauguration du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, le 27 novembre, et une manifestation devant le siège du groupe, le lendemain, l'intersyndicale et les employés restaient déterminés.

« Dans un souci d'apaisement et d'unité », le directoire du groupe indique finalement « quitter le tour de table de l'ESJ Paris en revendant notre participation », décision que le Conseil de surveillance devra confirmer.

Par ailleurs, Alban du Rostu, destiné à devenir directeur de la stratégie et du développement, « a proposé de renoncer à son entrée dans le groupe ». Évoquant une « campagne injuste dont il était victime », le directoire salue « son très grand sens des responsabilités ». Le directoire assure que le poste sera néanmoins pourvu, et indique qu'un plan stratégique sera prochainement présenté au Conseil de surveillance.

« Notre indépendance n'est pas négociable », termine le directoire. « Notre ouverture d'esprit qui nous conduit à créer des liens fertiles entre tous sans exclusive, dans le pluralisme des opinions de chacun et le refus des extrémismes, ne l'est pas non plus. »

La crainte d'une radicalisation

Les deux décisions auxquelles renonce le groupe Bayard ont fait craindre à l'intersyndicale et aux salariés du groupe une radicalisation de la ligne éditoriale en vigueur au sein de l'entité médiatique. Depuis plusieurs décennies, le groupe détenu par la congrégation des Assomptionnistes défend un catholicisme centriste, voire de gauche, ancré dans la modernité plutôt que dans la défense de valeurs traditionnelles.

Mais la prise de participation aux côtés de Vincent Bolloré, puis l'entrée d'Alban du Rostu, qui fut directeur général du Fonds du bien commun, organisation philanthropique de Pierre-Édouard Stérin, et président du conseil d'administration de Maman Vogue, site racheté par Stérin en 2022, jusqu'en avril 2024, ont suscité une vive inquiétude. Alban du Rostu avait démenti être en « service commandé » pour son ancien employeur, sans apaiser les craintes des salariés.

Ce mercredi 27 novembre, le président du directoire François Morinière avait tenté d'expliquer ses intentions lors d'une réunion à laquelle étaient convoqués tous les salariés de la presse et de l’édition. « Il a assuré qu’il ne prenait pas seul des décisions. Or, en deux mois, on en relève déjà deux : la prise de participation dans l'ESJ et l'embauche de du Rostu », nous expliquait Thomas Hamon, graphiste, délégué syndical CFDT et secrétaire du CSE de Bayard Éditions. « Il ne se rend pas compte du sens et des valeurs en vigueur au sein du groupe Bayard. »

« Nous savons ce que l'on défend par ces mouvements, nous savons ce que nous voulons apporter aux enfants, aux ados : une vision du monde moderne, tolérante, inclusive. Ce ne sont pas les valeurs du RN, de Stérin ou de du Rostu », indiquait-il encore.

« Au sein de Bayard, nous avons déjà assisté à des mouvements de ce type pour différents thèmes, mais la mobilisation du 28 novembre a été très suivie, bien préparée, et toute l’entreprise a suivi les syndicats. Je pense vraiment qu’il y a eu une unanimité des salariés pour rejeter les deux décisions prises », confirmait de son côté secrétaire de rédaction au Pèlerin, déléguée syndicale SNJ et secrétaire adjointe du CSE.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com