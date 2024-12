La violence patriarcale sans filtre, avec Esther Teillard

Le roman explore les tensions entre les milieux bourgeois et la dure réalité des quartiers populaires. Prostituées chinoises, étudiantes manipulatrices et cagoles marseillaises peuplent cet univers où la violence patriarcale s’impose, souvent masquée par des postures de vertu. Loin des clichés, Carnes livre une analyse brute et directe, révélant une lutte pour l’émancipation dans une société sourde aux voix féminines.

Avec ce premier roman, Esther Teillard s’affirme comme une autrice à suivre. Son écriture percutante bouscule les conventions et offre une critique mordante du féminisme bourgeois, s’inscrivant dans la lignée d’œuvres provocatrices comme King Kong Théorie de Virginie Despentes. Entre dénonciation sociale et hommage aux femmes invisibilisées, Carnes propose une perspective nouvelle et dérangeante sur les luttes féministes.

Originaire de Marseille, Esther Teillard est une jeune autrice de 23 ans. Diplômée des Beaux-Arts de Cergy, elle collabore régulièrement avec des publications telles que France Culture et ArtPress. Carnes est son premier roman, une entrée tonitruante dans la littérature française contemporaine.

Par Clotilde Martin

