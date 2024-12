Joueur-né : le livre qui raconte le destin d’un des plus grands joueurs de poker

Stu Ungar, né en 1953 à New York, est une légende incontestée du monde du poker, souvent considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Dès son plus jeune âge, Stu a montré un talent exceptionnel pour les jeux de cartes. Fils d'un bookmaker, il a grandi dans un environnement où les jeux d'argent étaient omniprésents. À l'âge de 10 ans, il gagnait déjà de l'argent en jouant au gin rami, un jeu de cartes populaire à l'époque. Sa précocité et son habileté lui ont rapidement valu une réputation de prodige, et il n'a pas tardé à se faire un nom dans les cercles de jeu new-yorkais.

Du gin rami au poker

Si du côté de l’Europe, on connaît relativement peu le gin rami, aux Etats-Unis, ce jeu de cartes a connu un véritable engouement. Pensé pour deux joueurs et appartenant à la famille des rami ce jeu a une naissance souvent attribuée à Elwood T. Baker, un joueur professionnel de whist, qui l'aurait créé en 1909 à Brooklyn. Le nom anglais « gin rummy » évoque le gin et le rhum, deux alcools très populaires à cette époque. Beaucoup de grands joueurs ont pour habitude de considérer Stu Ungar comme le plus grand joueur de gin rami de tous les temps. Une fois sa réputation établie, la légende raconte qu’il avait même du mal à trouver des adversaires, tant sa victoire était assurée.

La carrière de Stu Ungar a véritablement décollé lorsqu'il a décidé de se concentrer sur le poker. En 1980, il a remporté son premier bracelet des World Series of Poker (WSOP) à l'âge de 27 ans, devenant ainsi le plus jeune champion de l'histoire à l'époque. S'il ne sait pas adonner au jeu dans un casino en ligne canada il a été particulièrement adepte des établissements les plus renommés à travers le monde. C'est ainsi que l'année suivante, en 1981, il a répété cet exploit, confirmant son statut de joueur hors pair. Stu était connu pour son style de jeu agressif et sa capacité à lire ses adversaires avec une précision presque surnaturelle. Sa mémoire photographique et son intelligence aiguë lui permettaient de calculer les probabilités et de prendre des décisions éclairées en un clin d'œil.

Ascension et chute d’un grand joueur

Cependant, la vie de Stu Ungar n'a pas été sans heurts. Malgré ses succès fulgurants, il a lutté contre des problèmes de dépendance aux drogues, notamment à la cocaïne. Ces addictions ont souvent éclipsé ses talents et ont conduit à des périodes de déclin personnel et professionnel. En 1990, il a même disparu de la scène du poker pendant plusieurs années, avant de faire un retour triomphal en 1997. Cette année-là, il a remporté son troisième bracelet des WSOP, prouvant une fois de plus qu'il était toujours au sommet de son art.

Malheureusement, les démons de Stu Ungar ont fini par le rattraper. En 1998, à l'âge de 45 ans, il a été retrouvé mort dans une chambre de motel à Las Vegas, victime d'une overdose. Sa disparition prématurée a laissé un vide immense dans le monde du poker, mais son héritage perdure. Stu Ungar reste une figure emblématique, célébrée pour son génie et son audace. Son histoire, marquée par des hauts et des bas spectaculaires, continue d'inspirer et de fasciner les amateurs de poker du monde entier.

Une biographie en forme d’hommage

Pour faire connaissance avec ce personnage hors du commun, les éditions Sonatine ont publié en 2008 l’ouvrage Joueur-Né - Stu Ungar, le plus grand joueur de poker du monde. Dans ce livre, Nolan Dalla et Peter Alson nous offrent une plongée fascinante dans la vie de Stu Ungar à travers une biographie richement illustrée de photos inédites. Leur ouvrage, fruit de centaines d'heures d'entretiens avec Ungar lui-même, ses proches et les plus grands joueurs de cartes du monde, dévoile le parcours exceptionnel de ce génie du poker. Les auteurs ont méticuleusement recueilli des anecdotes captivantes et des témoignages poignants, offrant ainsi une vision intime et authentique de la vie de Stu Ungar.

À travers les pages de cette biographie, les lecteurs découvrent une figure aujourd'hui mythique dans le monde du jeu. Stu Ungar est présenté comme un homme plein de charme et de générosité, dont le talent pour le poker était presque surnaturel. Ses exploits aux tables de jeu, notamment ses victoires aux World Series of Poker, ont cimenté sa réputation de joueur hors pair. Cependant, derrière cette façade de succès se cache une réalité plus sombre. Ungar, malgré son charisme et sa générosité, était incapable d'échapper à ses démons intérieurs.

Les auteurs explorent en profondeur les luttes personnelles de Stu Ungar, notamment ses combats contre la dépendance aux drogues. Ces aspects plus sombres de sa vie sont abordés avec sensibilité et honnêteté, révélant les défis auxquels il a été confronté en dehors des tables de jeu. Malgré ses démons, Ungar reste une figure emblématique du poker, célébrée pour son intelligence aiguë et sa capacité à lire ses adversaires avec une précision inégalée. Cette biographie, riche en détails et en anecdotes, rend hommage à un joueur exceptionnel dont l'héritage continue d'inspirer et de fasciner les amateurs de poker du monde entier.

Par Victor De Sepausy

