Plongez au cœur “des fragilités et des renaissances

Un jour, son univers bascule lorsqu’il découvre George, un jeune homme blessé, gisant dans la neige. Cette rencontre, aussi inattendue qu’intrigante, ouvre une brèche dans la solitude d’Abel et amorce une réflexion sur la reconstruction de deux êtres écorchés. Ensemble, ils entreprennent un chemin vers la résilience et le renouveau, dans une nature sauvage à la fois hostile et protectrice.

Florence Herrlemann propose ici une œuvre profondément émouvante, portée par une écriture poétique, immersive et introspective. À travers les thèmes de la culpabilité, de la résilience et des relations intergénérationnelles, l’auteure invite à une exploration sensible des fragilités humaines et des possibles renaissances.

La nature, magnifiée dans toute sa splendeur sauvage, joue un rôle central dans ce roman. Tour à tour refuge apaisant et force indomptable, elle devient un personnage à part entière, amplifiant l’intensité émotionnelle du récit. Herrlemann parvient ainsi à rendre palpables l’hostilité et la grandeur des montagnes, tout en mettant en lumière leur potentiel transformateur pour l’âme humaine.

Succédant au succès de L’Appartement du dessous, ce roman confirme le talent de l’auteure pour tisser des récits empreints de sensibilité et de profondeur. Un roman puissant, où la douleur et l’espoir se côtoient, et où les fragilités humaines trouvent un écho dans la beauté brute de la nature.

Charleston nous en offre les premières pages en avant-première :

Florence Herrlemann a commencé par le théâtre, puis la musique, l’écriture scénaristique et la réalisation, avant de prendre la plume. Son deuxième roman, L’appartement du dessous, salué par la critique, a été lauréat de cinq prix littéraires en France et en Belgique. Quand viendront chanter les loups est son quatrième roman.

Par Clotilde Martin

