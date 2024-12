Éric Chacour lauréat du Prix France-Québec 2024

Chaque année, il récompense un auteur québécois, qui bénéficie d'une bourse de 5000 € et d'une tournée française. Cette dernière offre une belle opportunité de rencontres enrichissantes entre l'écrivain·e et son public.

Voilà que je me trouve en France au moment où ce prix France-Québec m’est attribué au Québec ! Dans ma famille, où l’on perçoit des signes divins en toutes circonstances de la vie, on y verrait volontiers un augure. Dans celle de Tarek, personnage principal de mon roman, on invoquerait probablement le mektoub.

Cette pirouette ne suffit pas à dire ma déception de n’être pas présent, ici, en ce moment, avec vous. Mais je me console à la pensée de mes deux éditeurs francophones, l’un venu de la capitale française, l’autre de la québécoise, accueillant cette nouvelle au Salon du Livre de Montréal. Quel plus beau symbole que celui-ci pour dire la vie de ce livre et la grandeur de ce Prix ?

Les éditeurs, les éditrices, sont des gens de l’ombre. J’imagine donc l’inconfort de celui des deux qui lira ce discours au moment de se remercier lui-même. Et pourtant oui, Antoine, Philippe, si vous n’aviez pas cru en ce roman, si l’un et l’autre n’aviez pas donné sa chance à cette histoire, rien de tout cela n’aurait été possible. Car telle fut la destinée de Ce que je sais de toi : quand les libraires du Québec le défendaient, on les entendait jusqu’en France ; quand il recevait un honneur en France, cela faisait battre des cœurs au Québec.

Parce qu’il a montré, depuis sa création à la fin du siècle dernier, que les mots ne craignent pas les océans.

Parce qu’il est décerné par des lectrices et des lecteurs d’une grande exigence.

Parce qu’il m’a fait l’honneur d’une sélection finale aux côtés de mes talentueuses consœurs en écriture, Emmanuelle et Anne-Marie.

Parce qu’il a, par le passé, salué le talent d’artistes chers à mon cœur, de Michel Jean à Catherine Leroux.

Parce que c’est cette dernière, indissociable de l’histoire de ce livre, qui recevait ce même prix il y a exactement 10 ans.

Merci pour ce Prix France-Québec 2024.

- Éric Chacour