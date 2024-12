Le smartphone toujours privilégié pour la lecture numérique

Sans forcément le savoir, nous avons tous et toutes un livre dans notre poche, en permanence... Le smartphone reste en effet le dispositif de lecture privilégié, lorsque l'on entre dans le domaine numérique. 60 % des consommateurs de livres numériques ou audio ont indiqué à l'Arcom l'avoir utilisé comme « support de consommation ».

Le smartphone dépasse ainsi, et de loin, l'ordinateur (27 %), la tablette (24 %) et même la liseuse (21 %), appareil pourtant conçu prioritairement pour la lecture numérique. Cette dernière serait même de moins en moins utilisée, d'après les évolutions observées depuis 2019 : 5 % des internautes français ayant consommé au moins un contenu culturel ou sportif au cours des 12 derniers mois la citaient en 2019, contre 3 % en 2024 — une différence peut-être liée à l'élargissement du périmètre des personnes interrogées.

En effet, la consommation globale des contenus culturels et sportifs atteint désormais 91 % des internautes en France, soit plus de 48 millions d’individus, note l'Arcom.

La consommation des livres numériques et audio reste stable en 2024, relève l'autorité, à 13 % de l'ensemble des internautes français de 15 ans et plus, le même niveau que 2023 et un peu en dessous de celui de 2022 (14 %). Le haut niveau de 2019 (22 %) et l'engouement lié à la crise sanitaire du Covid-19 (25 % en 2020 et 2021) relèvent du passé, définitivement.

Pour ceux qui les consomment, livres numériques et audio représentent une habitude assez soutenue chez les internautes, dont la moitié y revient au moins une fois par semaine.

Le livre, souvent acheté

L'information réjouira les éditeurs français, toujours en lutte contre les plateformes pirates. Le livre numérique ou audio figure en effet dans le palmarès des produits culturels pour lesquels les consommateurs paient le plus souvent. 57 % des consommateurs de livres numériques ou audio déclarent le faire, en tout cas.

43 % consomment uniquement gratuitement — ce qui ne signifie pas que cette consommation est forcément illicite. Cette consommation gratuite reste par ailleurs plutôt stable, d'après les données de l'Arcom.

Le panier moyen mensuel pour la consommation légale de contenus culturels et sportifs en ligne atteint 32 €, en légère baisse par rapport à 2023 (34 €). Pour une offre de livres numériques en particulier, le panier moyen s'établit à 13 €, pour les internautes qui déboursent une somme au titre d'un service payant.

18 % des internautes français indiquent avoir accès à au moins une offre payante, dont 11 % par un abonnement au sein du foyer et 7 % par le compte d'une personne extérieure au foyer (souvent des membres de la famille ou des amis). Chez les 15-39 ans, les CSP+ et dans la région parisienne, l'abonnement à une offre de livres numériques ou audio rencontre un succès plus important.

D'une manière générale, le recours à une offre légale découle d'une motivation à se mettre en conformité avec la loi, mais aussi du respect des créateurs ou encore de la crainte des virus, des logiciels malveillants ou des spams.

Le baromètre complet est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

