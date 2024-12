Les activités culturelles en île-de-France : la lecture, un succès... en 2018

Si les lieux de visite (musées, exposition, etc.) étaient les plus prisés par les Franciliens, ainsi que les habitants de Paris, Petite et Grande couronne, la lecture de livres restait une occupation amplement pratiquée dans l’ensemble de l’Hexagone — devant le cinéma. Plus de trois habitants de 15 ans et plus sur quatre ont lu au moins une fois au cours de l’année 2018 — contre 2 sur 3 en province.

La pratique des activités culturelles évolue avec l’âge. Ainsi, la fréquentation des cinémas diminue progressivement, passant de 90 % chez les 15-29 ans à 55 % chez les personnes de 60 ans et plus. De même, la fréquentation des bibliothèques baisse significativement, de 46 % à 26 %. En revanche, la lecture de livres reste stable : tout au long de leur vie, près de 75 % des Franciliens continuent à lire.

Des disparités significatives se dessinent entre Paris, la petite couronne et la grande couronne en matière d’activités culturelles. La capitale se distingue par une pratique culturelle plus intense : les Parisiens sont davantage adeptes de la lecture (85 % contre environ 72 % en petite et grande couronne), des concerts (56 % contre 43 % et 36 %) et des sorties au théâtre (55 % contre 34 % et 30 %).

À l’inverse, ils écoutent moins la radio (68 % contre 79 % en petite couronne et 87 % en grande couronne) et consacrent moins de temps aux films, séries ou émissions télévisées (83 %, soit 13 points de moins qu’en petite et grande couronne).

La fréquentation des théâtres varie également selon l’âge et le lieu de résidence, avec des différences marquées entre Paris, la petite couronne et la grande couronne. Avant 40 ans et après 60 ans, les pratiques divergent fortement, mais elles tendent à converger entre ces deux âges.

À Paris, la part de spectateurs au théâtre diminue de 70 % chez les 15-29 ans à 38 % chez les 40-49 ans, tandis qu’en petite couronne, elle progresse de 30 % à 37 %, et reste stable autour de 30 % en grande couronne. Chez les seniors, la tendance s’inverse : la fréquentation remonte nettement à Paris, atteignant 58 %, alors qu’elle décline en petite couronne (29 %) et en grande couronne (27 %).

