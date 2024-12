Les Fantômes de l’Hôtel Jerome, de John Irving : l’au-delà gît dans les cœurs

Par là même, le dernier livre de John Irving, Les Fantômes de l’Hôtel Jerome (éditions du Seuil, 2024, traduction d’Élisabeth Peellaert) est un roman de formation qui fait la part belle à l’amour au long d’un destin de soixante-dix ans et d’un millier de pages généreuses.

Une voix narrative ouverte

À l’image des valeurs que porte le livre, qui ouvrent une ligne de partage entre républicains et démocrates au fil de l’intrigue, sa voix narrative est sensible, ouverte et tolérante. C’est elle et son sens de l’écoute qui, conjugués au registre comique, donnent son ton à l’œuvre, son esthétique burlesque et poignante.

Entrecoupée fréquemment par celles et ceux qu’Adam révère depuis son enfance : sa mère, Molly, Eliott, Nora et Em, qui forment sa famille d’adoption, relayée par leurs points de vue qui l’inspirent, elle ne s’impose jamais, tournée vers les autres. Candide et pleine de cœur, porteuse de vie, dickensienne, elle transcende les drames qui surgissent, chasse le tragique, souffle une bulle de douceur autour du héros, ouvre des pistes merveilleuses dans l’exploration de la vie qu’autorise le roman.

Un écho parmi d’autres de la communion qui rayonne de la voix du récit : l’aptitude directe qu’ont à partager leur lit entre eux certains des personnages cruciaux, dont Adam, impliqués dans des relations affectives qui coupent aux codes habituels, car ils ont saisi qu’ « On peut s’aimer de bien des façons », comme le dit Molly, sans se plier aux dogmes en vogue, quels qu’ils soient.

Le corps dans tous ses états

Dans ce climat d’ouverture incertain, menacé de l’extérieur par les haines et les préjugés conservateurs, c’est d’abord les corps qu’il s’agit de comprendre pour vivre. Puissants, violents, mystérieux, ambivalents, ceux-ci saignent, défèquent, vomissent, souffrent et jouissent bruyamment, que traversent l’être, l’identité de chacun.

En premier lieu, on est ce qu’on fait dans ce livre très physique, où le sport joue un rôle majeur. Majeur plus encore, le rôle alloué au sexe et aux pratiques qu’il génère, sondées naïvement. L’un des refrains qui traversent l’œuvre n’est pas pour rien celui-ci, que clame Nora, la cousine lucide et frondeuse du narrateur : « Les problèmes que nous avons, nous les Brewster, sont tous liés à des histoires de sexe. »

Sur ce plan schématique, un clivage intervient entre ceux qui refoulent le désir ou le diabolisent et ceux qui s’y livrent en confiance — clivage qui recoupe la ligne de partage exposée plus haut. Omniprésente dans l’histoire, l’écriture offre entre autres d’ordonner le chaos qui résulte des heurts sexuels et politiques, intimement liés dans ce roman engagé, nord-américain. Elle éclaire par ailleurs des points métaphysiques.

La mort n’est qu’un saut dans le cœur

En effet, les corps meurent, partant les êtres aimés. Chercher à vivre, c’est ainsi, en dernier ressort, accepter le temps qui passe, pour les autres et soi-même, apprendre à mourir et laisser mourir. Dans ce livre d’altitude, que hantent des montagnes enneigées, une avalanche de morts violentes, souvent spectaculaires, invite l’effroi, fonce l’esthétique. Cependant, celui-ci ne résiste pas au cœur des personnages, dont la vigueur morale a raison de ce qui bloque la vie.

La mort y étant liée, qui l’efface fatalement, il faut faire avec, voir à « embrasse[r] le noir » en vue qu’il nous embrasse en retour, suivant la formule de Ray, la mère d’Adam, à la fin épique, bouleversante.

Au surplus, la disparition n’est pas une fin totale, nous souffle le narrateur, comme la sienne approche et qu’il est devenu père lui-même, étant donné que « [c]eux que nous aimons nous quittent et [que] nous leur survivons – fantômes ou pas fantômes, à [s]a façon ou à celle de Molly, [et que] nous les voyons toujours », dans nos cœurs ou ailleurs — à l’Hôtel Jerome, par exemple, où se réjouissent ou se morfondent des morts sacrés pour l’éternité.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com