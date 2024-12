Jacob, Jacob

L'histoire se déroule en juin 1944 et suit Jacob Melki, un jeune Juif de 19 ans originaire de Constantine, en Algérie. Issu d'une famille modeste, Jacob est le benjamin de la fratrie et la fierté de sa mère, Rachel. Passionné de littérature française, il est particulièrement attaché aux œuvres de Victor Hugo, Balzac et Flaubert.

Enrôlé dans l'armée française pour participer à la libération du pays, Jacob quitte sa terre natale pour rejoindre les forces alliées. Après une période d'entraînement dans le désert de Touggourt, il débarque en Provence avec ses camarades, parmi lesquels des conscrits arabes, français et juifs. Ensemble, ils traversent la France du sud au nord, libérant les villes sur leur passage.

Durant cette campagne, Jacob découvre les réalités brutales de la guerre, la camaraderie entre soldats et les épreuves du combat. Il fait également l'expérience de l'amour lors d'une rencontre éphémère avec une jeune femme nommée Louise.

Pendant ce temps, sa famille, restée à Constantine, vit dans l'attente anxieuse de ses lettres. Sa mère, Rachel, entreprend même un périple à travers les casernes pour obtenir des nouvelles de son fils, bravant les obstacles linguistiques et administratifs.

Malheureusement, Jacob est grièvement blessé lors d'une attaque en Alsace et succombe à ses blessures quelques semaines plus tard, en janvier 1945. Sa mort laisse une blessure profonde au sein de sa famille, symbolisant la perte d'une génération sacrifiée par la guerre.

À travers ce récit, Valérie Zenatti rend hommage à son grand-oncle paternel et offre une réflexion poignante sur le déracinement, l'identité et les liens familiaux. L'écriture de Zenatti est reconnue pour sa finesse et sa sensibilité, dépeignant avec justesse les émotions des personnages et les réalités historiques de l'époque.

Un témoignage littéraire émouvant sur les sacrifices individuels et familiaux durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en lumière une facette méconnue de l'histoire des Juifs d'Algérie. L'œuvre avait été récompensée par le prix du Livre Inter en 2015.

