Rebâtir Notre-Dame de Paris

Voici l'ouvrage officiel relatant la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dévastée par un incendie en avril 2019. Publié en novembre 2024, ce livre de 304 pages, édité par Tallandier, est richement illustré de plus de 250 photographies et plans.

Sous la direction de Mathieu Lours, historien de l'architecture et spécialiste des cathédrales, l'ouvrage offre une plongée détaillée au cœur du chantier de reconstruction. Il est enrichi de témoignages exclusifs des compagnons, artisans d'art, architectes et ingénieurs qui ont œuvré ensemble à la renaissance de ce monument emblématique.

Les photographies de David Bordes, Romaric Toussaint et Patrick Zachmann documentent les différentes étapes de la restauration, capturant l'engagement et le savoir-faire des équipes impliquées. Ce livre constitue un témoignage précieux de l'une des plus grandes aventures architecturales du XXIᵉ siècle, célébrant la résilience et la passion des hommes et des femmes dédiés à la préservation du patrimoine.

À retrouver dans l’émission La Grande Librairie, spéciale Notre-Dame, ce 4 décembre à 21h, sur France 5.